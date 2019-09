Pemex recurre a JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America para refinanciar 5 mil mdd de deuda

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recurrido a bancos de inversión para que ayuden a refinanciar al menos 5 mil millones de dólares de deuda con vencimiento a largo plazo, a la vez que trabaja en aumentar el flujo de caja y la producción de petróleo, según personas familiarizadas con el asunto.

JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America se encuentran entre los bancos que lideran la operación, según dos de las personas consultadas. El Gobierno mexicano puede proporcionar a la compañía petrolera estatal un préstamo a corto plazo o una infusión de efectivo para facilitar la transacción, dijo una persona.

Pemex ha dicho que no aumentaría la deuda neta este año o el próximo, pero la caída global en las tasas de interés en los últimos meses ha abierto una ventana atractiva para la refinanciación. La compañía, al borde de una calificación crediticia de grado 'basura', es la productora de petróleo más endeudada, con más de 100 mil millones de dólares en pasivos.

Pemex tenía 14 mil 600 millones de dólares en deuda con vencimiento para los próximos 12 meses, según su informe del segundo trimestre.

Una portavoz de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La oficina de prensa de la Secretaría de Hacienda declinó hacer comentarios inmediatamente. JPMorgan y Bank of America también declinaron. Goldman Sachs no respondió de inmediato.

Pemex no ha logrado detener una disminución de más de una década en la producción de petróleo, y sus finanzas se han vuelto cada vez más precarias, lo que pesa sobre la percepción de los inversionistas respecto a la solvencia del país. Los compradores de bonos se han vuelto cada vez más escépticos sobre la capacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para promulgar un plan de reestructuración.

Este año, la ayuda del Gobierno para Pemex ascendió a alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, incluida una infusión de efectivo de mil 300 millones de dólares, mil 500 millones de dólares en ayuda fiscal y mil 800 millones de dólares en pagos de notas de pensión.

Pemex también recibirá 86 mil millones de pesos (4 mil 400 millones de dólares) el próximo año, incluidas exenciones de impuestos y una capitalización de 46 mil millones de pesos, según el plan presupuestario enviado al Congreso el domingo.

La producción de petróleo ha disminuido todos los años durante los últimos 14 años y es menos de la mitad de lo que fue alguna vez, lo que neutraliza algunos de los beneficios de los impuestos más bajos anunciados por el Gobierno este año.