Pemex no puede solo, necesita capital privado para aumentar producción, insiste la IP

El plan de aumentar la producción de crudo a 2.4 millones de barriles al día necesita de capital privado, afirmaron este martes representantes de la iniciativa privada en el Foro Oil & Gas, oportunidades del sector energético en la 4T.

Dionisio Garza, CEO de Jaguar E&P y fundador de Grupo Topaz y Manuel Rodríguez, director general de AINDA, Energía & Infraestructura, coincidieron en que la única opción para Petróleos Mexicanos (Pemex) es dar cabida a la iniciativa privada.

“Es una industria que tenemos que desarrollar juntos, no se puede solos. Necesitamos demasiado dinero para llegar a los 2.4 millones de barriles que quiere el presidente, necesitamos 25 mil millones de dólares de inversión al año, un dinero que no existe, que no tiene Pemex”, dijo Garza, CEO de Jaguar E&P, empresa que ganó 11 bloques en las licitaciones de las rondas 2.2 y 2.3.

Petróleos Mexicanos recibió durante la Ronda Cero cerca del 90 por ciento de los campos descubiertos, pero la petrolera no posee recursos suficientes para realizar las actividades de desarrollo en estos, dijo Manuel Rodríguez.

“Vivimos en una realidad donde hay un faltante de 15 mil millones de dólares en términos de la parte de upstream, y si eso no se va a hacer con deuda, se tiene que hacer con inversión privada. Es así de sencillo", indicó.