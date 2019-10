Pemex ha perdido el 40% del mercado de gas LP desde la reforma energética

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perdido cerca del 40 por ciento del mercado de importación y comercialización de primera mano de gas licuado de petróleo (gas LP) de 2015 a la fecha, según datos de la Secretaría de Energía (Sener).

La reforma energética abrió el mercado de gas LP a privados, para que otras compañías, además de Pemex, puedan importar y distribuir el combustible en el país.

Esta baja en la participación de mercado, según Miguel Ángel Maciel, subsectretario de hidrocarburos de la Sener, ha llevado a que la petrolera nacional no sea más el agente predominante en el mercado, tal como lo era antes de la reforma en el sector.

“(Pemex) ha perdido la participación en el mercado por un tema que le llamamos regulación asimétrica, que le impide operar en igualdad de circunstancias que los demás competidores”, explicó.

La regulación asimétrica se fijó como parte de la reforma en el sector con la finalidad de limitar el poder predominante de la petrolera nacional durante el periodo que sea necesario para que las nuevas compañías se desarrollen y maduren su participación en el mercado.

Como parte de la regulación, Pemex, explicó Alma Griselda Cervantes, subdirectora de comercialización de gas LP y gasolineras de Pemex, la compañía nacional tiene modelos de contratos regulados, y debe cumplir con metodología de precios máximos y modelos de facturas.

Actualmente esta regulación se encuentra en revisión en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Van por cancelación de permisos de importación

Cerca del 50 por ciento de los permisos que se han otorgado para la importación de gas LP no son utilizados, por lo que la Sener busca comenzar con un proceso para cancelarlos.

“Tenemos casi la mitad de permisos que no se usan”, dijo Miguel Ángel Maciel. “Nos gustaría revocarlos, recuerden que este tema de revocación de permisos tiene que ver con que realmente quieran ayudar al país, quieran hacer negocios en el país, quieran realizar actividad, entonces cuando tú encuentras a alguien que no usa el permiso, pareciera que es una actividad inútil, ni le sirve al gobierno, ni le sirve al país y no sé si le sirve a ellos”.

Por ahora, la dependencia se encuentra analizando los instrumentos legales para comenzar con dicho proceso. El funcionario no detalló cuál es el número de permisos que podrán ser revocados.