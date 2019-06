Pemex descarta invertir en proyectos de aguas profundas durante Gobierno de AMLO

León.- La petrolera mexicana Pemex no prevé invertir en proyectos de exploración en aguas profundas durante la actual administración, sino que se limitará a desarrollos en aguas someras y de tierra firme, dijo el jueves el director de finanzas de la firma estatal, Alberto Velázquez.

En el marco de un congreso de petróleo en el central estado Guanajuato, el directivo agregó que en el corto plazo Pemex espera contar con las métricas necesarias para mejorar su calificación crediticia.

Para este año el presupuesto en exploración y producción es de 212 mil millones de pesos, sin embargo, para 2020 esperan alcance entre los 250 mil y 260 mil millones de pesos, puntualizó Velázquez.

Asimismo, el funcionario comentó que en los próximos 10 años esperan regresar, de manera gradual a los niveles inversión que tenía Pemex hace cuatro o cinco años.

Petróleos Mexicanos, recordó, tiene experiencia en aguas someras y campos terrestres, de hecho es una empresa líder en la materia; además de que ya cuenta con infraestructura.

En días previos, Pemex informó en un comunicado que comenzará la instalación de las plataformas marinas contratadas, además de las instalaciones para la perforación en tierra de los nuevos desarrollos.

A finales de agosto de este año, espera entrar en producción la plataforma Xikin-A; en noviembre y diciembre iniciaría con los desarrollos Xikin y Esah, posteriormente el resto, para comenzar a producir con al menos un pozo cada desarrollo, previó.

La empresa productiva del Estado señaló que hacia finales del mes de diciembre se esperaría una producción conjunta de estos nuevos desarrollos de aproximadamente 70 mil barriles diarios de petróleo crudo.

Sin embargo, la producción de estos 20 nuevos campos más los dos desarrollos en campos existentes crecerá gradualmente hasta alcanzar una producción estimada de 267 mil barriles diarios en 2020 y de 320 mil barriles diarios para fines de 2021.

Este jueves por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que nunca hizo el compromiso con la Iniciativa Privada de no cancelar las rondas petroleras.

"Nunca me he comprometido que van a continuar las rondas (petroleras), no sé de dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos que no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, no están produciendo", explicó.

"¿Cómo nuevas convocatorias? ¿Seguir entregando (concesiones) así sin que se cumplan los contratos, sin que se produzca? Eso es inadmisible", dijo.

Las cancelaciones han sido mal vistas por algunos comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), quienes han dicho que Petróleos Mexicanos (Pemex) debería aprovechar los instrumentos que tiene a la mano, como las asociaciones, para fortalecerse y poder cumplir con la meta gubernamental de elevar su producción de crudo.

Finanzas de Pemex

El director financiero de la petrolera dijo que esta nueva administración pasó del diagnóstico a la implementación de soluciones centrándose en la reducción gradual de la deuda a partir del año 2022,

Apuntó que la administración que encabeza el director general, Octavio Romero Oropeza, se basa en tres puntos: disciplina financiera basada en la eficiencia operativa, eficiencia del gasto y la maximización de sus ingresos.

Expuso que para el periodo 2019-2021, los beneficios fiscales para la empresa, por medio de la disminución gradual de la tasa del Derecho por Utilidad Compartida (DUC), que representa más del 80 por ciento de la carga impositiva directa de Pemex, y sumará un total de 168 mil 700 millones de pesos: 30 mil millones de pesos en 2019, 47 mil 100 millones de pesos en 2020 y 91 mil 600 millones de pesos en 2021.

"Para este año, el Gobierno contempló además apoyos financieros de capitalización a la empresa productiva del Estado por 25 mil millones de pesos", señaló Alberto Velázquez.

Con información de Notimex*