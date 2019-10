'Pasiones' por proceso electoral en EU no deben 'contaminar' aprobación del T-MEC: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que el proceso electoral no interfiera con la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La petición se hizo en la carta que el mandatario envío a Pelosi después de la reunión que sostuvo el martes con legisladores estadounidenses.

"(Le explique) que no debe asociarse la aprobación del tratado a la cuestión político-electoral, porque hay elecciones en Estados Unidos. Queremos que se aísle lo más que se pueda este asunto, para que no se involucren las diferencias que se generan por las contiendas. Las pasiones que despiertan los procesos electorales no deben contaminar lo que tiene relación con la aprobación del tratado", señaló.

El mandatario subrayó su confianza en que el acuerdo comercial será aprobado por los congresos de EU y Canadá, pues existen más coincidencias que diferencias entre las tres naciones.

"No veo conflictos mayores, creo que no conviene a nadie el que se demore, el que se retrase la aprobación del tratado en Estados Unidos", añadió.

A principios de octubre, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, dijo que el Gobierno mexicano espera que Pelosi apruebe un debate y la eventual votación sobre el T-MEC, a fines de octubre o principios de noviembre.

El acuerdo, que será el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue firmado el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la reunión del G-20.

Sin embargo, para su entrada en vigor debe ser ratificado por los Congresos de los tres países firmantes: México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso del lado mexicano, el Senado de la República ratificó el T-MEC el pasado 19 de junio, con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, convirtiéndose en la primera nación en aprobarlo.

El Parlamento de Canadá también debe aprobar el nuevo acuerdo, aunque este fue disuelto por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con lo que inició el proceso rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo 21 de octubre.