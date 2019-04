Para lograr metas de la ONU para 2030, AL requiere de competitividad: Cepal

Latinoamérica requiere de competitividad, pues vivir solo de sus recursos naturales la aleja de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), para implementar la Agenda 2030, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Las bases productivas de la igualdad requieren la absorción de nuevas tecnologías, ya que la dependencia de rentas derivadas de salarios bajos o recursos naturales no produce un crecimiento sostenido del empleo y los salarios. Las metas de los ODS se alejan, y la Agenda 2030 no podría implementarse, si la región no logra la competitividad auténtica en su estructura productiva”, señaló en un informe.

Ahí, advirtió sobre la urgencia en la tarea que tiene por delante Latinoamérica y el Caribe, ya que la brecha de productividad se ha incrementado en los últimos 30 años respecto a la frontera tecnológica que representa Estados Unidos.

Explicó que mientras que en 1980 la productividad latinoamericana alcanzaba el 36.6 por ciento de la de los Estados Unidos; después de una abrupta caída en los años ochenta y, en menor medida en los años noventa, la productividad relativa se mantuvo estable y muy baja entre el 21 y el 22 por ciento entre 1999 y 2016, según el documento.

Además, la productividad de una empresa mediana en Latinoamérica en 2016 era en promedio del 46 por ciento de la que registraba una empresa grande.

“Las cadenas productivas más dinámicas como la industria automotriz en Brasil y México y, en menor medida, la electrónica y la aeroespacial, actúan como focos aislados de progreso técnico que no consiguen dinamizar al sistema en su conjunto”, señaló la CEPAL.