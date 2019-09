Paquete Económico es un documento político que atiende prioridades de AMLO: CIEP

El Paquete Económico 2020 presentó un marco macroeconómico responsable que busca preservar el equilibrio de las finanzas públicas; sin embargo, se trata de un documento con un perfil político porque priorizó programas emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, concluyó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Hay una dicotomía, hablamos de este marco macroeconómico responsable pero en lo programático, es un documento tremendamente político con prioridades muy claras en programas prioritarios del presidente que llegan con costo de espacio fiscal”, sostuvo en conferencia de prensa Héctor Villarreal, director general del CIEP.

Durante la presentación del análisis “Implicaciones del Paquete Económico 2020”, Villarreal señaló que el Paquete Económico es, por un lado, un documento complejo que trae cambios que rompen con la inercia de los presentados en los últimos años y, por el otro, se trata de un Paquete que llega con muchas restricciones.

Indicó que el paquete entregado a la Cámara de Diputados refleja la consolidación de la política social de la actual administración, ya que dirige el presupuesto a seguridad social y algunos programas prioritarios de la Secretaría del Bienestar como las pensiones para adultos mayores y el programa Sembrando Vida, además de energía y seguridad.

“Buscaron preservar los equilibrios macroeconómicos, pero los equilibrios propuestos de largo plazo implican riesgos (además) nos dimos cuenta de que hay un reducidísimo espacio fiscal y eso es algo que no se va a revertir en automático, tener espacio fiscal reducido te restringe mucho hacer política pública, eso es una realidad”, indicó.

Adrián García, coordinador de Ingresos e Impuestos del CIEP, apuntó que para 2020 se espera que los ingresos presupuestarios representen 21 por ciento del PIB, mientras que el gasto público sin considerar intereses, ascienda a 20.3 por ciento del PIB, “esto da el balance o superávit primario de 0.7 por ciento del PIB”.

Dijo que los ingresos tributarios se esperan alcancen un nivel de 13.3 por ciento del PIB, un grado que prácticamente se ha mantenido desde la última reforma fiscal de 2014, razón por la que el actual gobierno planteó una miscelánea fiscal que “busca cerrar huecos legales y proporcionar facilidades administrativas en ciertas actividades”.

“Los ingresos tributarios se han mantenido estables desde 2015, lo que acentúa bastante la necesidad de una reforma fiscal integral para subsanar gastos futuros como pensiones y la universalidad del sistema de salud”, expuso.

Alejandra Macías, directora de Investigación del CIEP, consideró que el Paquete Económico incluye “recortes hormiga” a diferentes programas que no son centrales para esta administración, a fin de dar cumplimiento con el gasto prioritario para el Gobierno.

Advirtió que las presiones en el gasto público no se van a reducir si no se hace una reforma integral al sistema, “las pensiones han crecido 5.2 por ciento anual en promedio en los últimos 5 años. No hay ingresos que soporten este ritmo de crecimiento”.

Finalmente, Villarreal alertó que un elemento preocupante en el Paquete Económico es el pago en pensiones, “el sistema de pensiones es una tragedia para el sistema fiscal mexicano”, mientras que el tema Pemex también es un factor de riesgo para las finanzas públicas.

“Esperemos que las proyecciones de crecimiento se cumplan pero es un modelo basado en inversión privada, el sector público no tiene dinero para hacer inversiones. La cuestión de la sostenibilidad fiscal es también algo que nos preocupa, lo que se ve en pensiones, en la recaudación tan baja, nos pone con sistema fiscal muy endeble y corregir eso es una tarea urgente y pendiente.