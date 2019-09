Paquete Económico 2020 plantea eliminación de programa de apoyo para el campo: ganaderos

QUERÉTARO.- La propuesta del Paquete Económico 2020 contempla la eliminación del programa de concurrencia que aporta recursos para campo y el sector ganadero por parte del Gobierno federal y estatal, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco.

Tinoco señaló que esto significa que el Gobierno no pretende destinar recursos para este sector productivo y recordó que este año el programa de concurrencia fue recortado en un 50 por ciento, por lo cual Querétaro recibió únicamente 45 millones de pesos, a lo que se le sumó la misma cantidad que aportó el gobierno estatal.

“Ahora con la propuesta del presupuesto federal desaparecen el programa de concurrencia y esto sería lacerante para el sector ganadero”, afirmó.

Indicó que la eliminación y recortes de estos programas para el sector ganadero y del campo impactará considerablemente en la actividad, es por eso que buscará reunirse con los legisladores federales para que modifiquen esta medida incluida en la propuesta del paquete económico 2020 de la Federación.

“Comprometeremos a los legisladores para que no dejen sin ningún peso al sector ganadero, el gobernador está preocupado y me llamó y me dijo que va a promover que no desaparezcan los recursos”, asintió.

Además, se prevé que el gobernador estatal, Francisco Domínguez, en su calidad de presidente de Conago, solicitará que no se reduzca el presupuesto para el campo que se destina a los estados.

El programa de concurrencia se aplicaba para proyectos estratégicos para el apoyo de productores, por ejemplo, en infraestructura y equipamiento, repoblamiento, entre otros.

“No hay ningún ganadero en el estado que pueda invertir para el crecimiento de su hato ganadero si no existen estos programas de desarrollo”, dijo Ugalde Tinoco.

Apuntó que el sector ganadero tiene un crecimiento cero en este año en el estado y que con este recorte presupuestal la actividad tendrá un decrecimiento, lo que provocará que productores retiren su ganado porque no habrá recursos de ningún lado de donde apoyarse para que puedan mitigar los problemas que se presentan, más ahora que no ha llovido.