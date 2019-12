¿Eres de los que no quería pagar impuestos porque 'se los iban a robar'? AMLO tiene un mensaje para ti

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes a que los ciudadanos paguen sus impuestos, pues todos deben contribuir con el crecimiento del país.

Al hacer referencia a que anteriormente a grandes empresas y bancos se les condonaban impuestos, y que durante su Gobierno esto ha cambiado, el presidente fue cuestionado sobre si hacía un llamado a realizar estos pagos.

"Sí, a todos, que cumplamos con nuestra responsabilidad. Antes se podía decir: ¿para qué pago los impuestos si me los van a robar? Ahora no, no es válido, ahora son contribuciones. 'Yo estoy ayudando al desarrollo de mi país y por eso también exijo tener buenos gobiernos, que me protejan, que me apoyen, que garanticen seguridad y bienestar'", señaló.

Sobre el mismo tema, López Obrador comentó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es pública y es de todos los mexicanos, por lo que hay que cuidarla.

"Antes eran empresas que se utilizaban para robar, como con Pemex, ahora es distinto. Ahora son empresas que tenemos que cuidar, porque son de todos. ¿Y por qué tenemos que cuidarlas? Porque así garantizamos que no afecten a consumidores con el cobro de luz, gasolinas, diésel. Ayudemos todos porque es asunto de todos el que mejore la situación del país", apuntó.