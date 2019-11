Oro Negro tendrá como defensa un despacho relacionado con el síndico

El despacho Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa (Solcargo), del cual es socio Fernando Pérez Correa, designado en junio pasado como síndico dentro del proceso de quiebra de Oro Negro, será el encargado de representar a la defensa de las compañías Perforadora Oro Negro e Integradora de servicios petroleros Oro Negro dentro de dicho procedimiento.

Pérez Correa fue designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles como síndico del caso en junio pasado, después de que la compañía de Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, iniciara el proceso legal.

En un documento dirigido al fiduciario noruego Nordic Trustee —quien representa a los tenedores de deuda de la compañía—, Pérez Correa explica que el despacho Pérez González y Asociados decidió no continuar prestando sus servicios a Oro Negro durante su fase de quiebra y que no fue posible encontrar otro despacho jurídico que no presentara algún conflicto de interés dentro del caso, por lo cual optaron por contratar a Solcargo.

“A la sindicatura no le ha sido posible hasta ahora encontrar algún despacho de abogados que no tenga un existente o potencial conflicto de interés en este asunto, y al mismo tiempo, cuente con la estructura, experiencia y capacidad necesaria para tomar de inmediato las representaciones de las comerciantes (Oro Negro) en la totalidad de los asuntos comerciales que están en curso”, se lee en la carta de junio pasado.

El abogado, quien fue el interventor de la quiebra de Mexicana de Aviación, es el encargado de la enajenación de la masa concursal de la empresa que rentó plataformas de perforación a Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, para que a su vez la compañía liquide las deudas que mantiene con sus acreedores.

En el documento, Pérez Correa indicó que es una práctica usual en EU que el liquidador asigne la defensa a la misma firma de abogados a la que pertenece.