Ojalá actúen con profesionalismo: AMLO sobre las calificadoras tras presentación del Plan de Pemex

Ojalá actúen con profesionalismo y responsabilidad las agencias calificadoras al momento de evaluar a Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación del Plan de Negocios de la petrolera.

Al ser cuestionado sobre cuál considera que será la respuesta de las calificadoras, AMLO dijo no saber qué sucederá.

"No sabemos, porque como no han actuado con profesionalismo... ¿cuál es el cuestionamiento principal a las calificadoras? (...). No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y calificaban a la empresa muy bien. Apenas llegamos nosotros, empiezan a bajarnos la calificación", reclamó.

El mandatario federal señaló que la producción cayó el año pasado 300 mil barriles diarios, mientras que la deuda de la empresa creció de un billón a más de dos billones de pesos.

"Aumentan al doble la deuda en tres años, se cae la producción y le dan una mejor calificación a Pemex, y ahora que estamos rescatando de ese desastre a Pemex nos bajan la calificación", apuntó.

Durante la presentación, Octavio Romero Oropeza, director de la petrolera, señaló que el objetivo del Plan de Negocios de Pemex para el periodo de 2019-2020 es resolver tres problemas prioritarios: la elevada carga fiscal, la deuda y los bajos montos de inversión en actividades lo que "atrapó a Pemex en un círculo vicioso".

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, el próximo año se contempla una reducción de la carga tributaria por 45 mil millones de pesos, mientras que en 2021, esta sería de 83 mil millones de pesos.