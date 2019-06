Nunca me comprometí a mantener rondas petroleras: López Obrador

Nunca hice el compromiso con la Iniciativa Privada de no cancelar las rondas petroleras, señaló este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nunca me he comprometido que van a continuar las rondas (petroleras), no sé de dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos que no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, no están produciendo", explicó.

"¿Cómo nuevas convocatorias? ¿Seguir entregando (concesiones) así sin que se cumplan los contratos, sin que se produzca? Eso es inadmisible", dijo.

Las cancelaciones han sido mal vistas por algunos comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), quienes han dicho que Petróleos Mexicanos (Pemex) debería aprovechar los instrumentos que tiene a la mano, como las asociaciones, para fortalecerse y poder cumplir con la meta gubernamental de elevar su producción de crudo.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió el martes una explicación al Gobierno por la cancelación de la licitación de farm-outs de Pemex.

El directivo dijo a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, que el sector empresarial estaba "asombrado por la decisión" y subrayó que la administración federal quedaba "en mal" tras darse a conocer esa noticia y generaba incertidumbre.

Sobre esa declaración, el presidente descartó que la cancelación haya generado ese resultado.

"No creo yo que esto sea así. Respeto mucho a Carlos (Salazar Lomelín), yo creo más que es parte de quienes no nos ven 'con buenos ojos' que, ya dije, ni siquiera son enemigos, son adversarios", puntualizó.

Con información de Reuters