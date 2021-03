'Nuevo mensaje en el Buzón Tributario': SAT pide a contribuyentes que cumplan obligaciones

En pleno 'fin de semana largo', el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “estrenó” una de sus nuevas facultades de vigilancia sobre los contribuyentes: envió de forma masiva correos electrónicos con asunto “Nuevo mensaje en el Buzón Tributario”, para recordar a los pagadores de impuestos que cumplan con sus obligaciones fiscales.

Desde el jueves 11 de marzo las bandejas de entrada de los contribuyentes comenzaron a llenarse de correos electrónicos con un mismo mensaje que invitaba a ingresar a la página sat.gob.mx para iniciar sesión en el Buzón Tributario.

“Te informamos que está por vencerse la presentación de la(s) declaración(es) a la(s) que te encuentras obligado. Cumple con tus obligaciones oportunamente (…) Al aportar tu granito de arena, contribuyes a enfrentar las adversidades sanitarias y económicas. ¡México está unido!, gracias por tu solidaridad y amor a tu país”, se lee en el mensaje enviado a los contribuyentes.

Los mensajes hicieron que algunos contribuyentes contactaran con cierta preocupación a sus contadores personales para preguntarles de qué se trataba el mensaje del SAT pues, en algunos casos, estos llegaron a personas físicas y morales que están al día con el fisco.

La respuesta de los expertos fue “es un recordatorio para que se presenten las declaraciones a tiempo”.

David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, explicó a El Financiero que el SAT ha utilizado los medios electrónicos -como el correo electrónico y Buzón Tributario- para mandar avisos, recordatorios y exhortos que no producen efectos legales, es decir, no hay sanción si no se responde.

“Esos avisos normalmente los mandaba después de vencidos los plazos, ahora los mensajes los envió por anticipado, antes de que venzan los plazos y la novedad fue que fue para todos los contribuyentes, incluyendo los que van al corriente y hasta los que ya habían cumplido con la presentación de la declaración respectiva”, subrayó.

Lozada apuntó que ese tipo de mensajes ya habían llegado antes, pero sólo a algunos contribuyentes, “esta vez fue masivo, fue algo atípico, pero estimo que esto será lo normal a partir de ahora”.

Agregó que los mensajes invitan a los pagadores de impuestos a cumplir con sus obligaciones, no obstante, debido a que el fisco no es específico en cuanto a qué obligación está próxima vencerse, es importante que los contribuyentes estén al día en su cumplimiento fiscal.

Pero ¿qué facultad estrenó el SAT?

Desde enero de 2020 es obligatorio que los contribuyentes habiliten o actualicen su Buzón Tributario para recibir diferentes tipos de notificaciones, pero en la Miscelánea Fiscal 2021 se le agregó al buzón un uso más para que el SAT ejerza sus facultades de vigilancia.

Antes de la Miscelánea Fiscal, el Artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF) establecía: La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.

Tras la reforma, el artículo mantuvo esa redacción, pero se le agregó al final del párrafo el texto “…y podrá enviar mensajes de interés.”, lo que faculta al SAT para enviar mensajes de su interés a los contribuyentes a partir de enero de 2021.

De acuerdo con la autoridad, la utilización de instrumentos tecnológicos como el Buzón Tributario y correo electrónico tiene el objetivo de “tener comunicación permanente con el contribuyente”.

A finales de diciembre 2020, Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, anticipó en entrevista que en 2021 habría una intensificación en la fiscalización sobre los contribuyentes medianos y pequeños a través de las tecnologías de información y minería de datos.

“Yo creo que sí vamos a ver un acoso tributario de parte del SAT, lo vamos a ver reflejado todo en el Buzón Tributario donde se le añadió la frase de ‘comunicarle avisos importantes’, esos avisos traerán correteados a los contribuyentes respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, afirmó en ese entonces y, hoy, parece que se materializa la previsión.

