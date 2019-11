Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes: los estados con el mejor nivel en desarrollo social del país

El limitado acceso a la educación superior, aunado a rezagos en la cobertura de necesidades humanas básicas como vivienda o seguridad personal, figuran en los desafíos de México para lograr el desarrollo social de cada uno de sus estados, y reducir así las grandes desigualdades en la calidad de vida de sus habitantes, según demuestran los resultados subnacionales del Índice de Progreso Social, presentado por México, ¿Cómo Vamos?.

Tal como el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, que crecer el Producto Interno Bruto (PIB) no es lo más importante en su modelo económico, sino el desarrollo, que significa crecer con bienestar y no ‘crecer por crecer’, la organización no gubernamental presentó el Índice de Progreso Social en alianza con Social Progress Imperative, para medir a cada una de las 32 entidades del país en aspectos que también son importantes para determinar la calidad de vida de la población.

“Es un índice muy importante, una herramienta que permite identificar áreas de oportunidad muy específicas para el desarrollo de políticas públicas en cada Estado, para evaluar programas sociales y medir resultados”, dijo Luis de la Calle, presidente del Consejo de México ¿Cómo Vamos? En la presentación del indicador que será actualizado cada año para analizar la evolución de las acciones que el gobierno federal y locales lleguen a implementar.

Mientras que Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, con puntuaciones de 73.56, 72.12 y 70.90, respectivamente, fueron los estados de la República con mayor nivel de desarrollo social, lo que los equipara a nivel global con países como Hungría, Uruguay y Bulgaria, en cada caso; Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con puntuaciones de 59.11, 59.02 y 58.64, en ese orden, se ubican en un nivel de progreso social similar al de Filipinas.

A nivel global, México se ubica en el sitio 55 de 149 países evaluados por su progreso social que toma en cuenta aspectos como confianza con los vecinos, participación electoral, esperanza de vida, seguridad personal, entre otros temas.