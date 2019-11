Nos cansamos de escucharlos; Presupuesto de Egresos no es botín político: Delgado a campesinos

Ante el bloqueo por parte de organizaciones campesinas en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, justificó la decisión de sesionar este jueves en la Expo Santa Fe México como sede alterna.

Esto con el argumento de que "nos cansamos de escucharlos", ya que no hubo coincidencia con los grupos en cuanto a hacer del Presupuesto "un botín político".

Luego de 15 días sin poder sesionar y 10 de no entrar al Palacio Legislativo de San Lázaro debido al bloqueo de organizaciones campesinas, el Pleno de la Cámara de Diputados se reunió en dicho recinto.

El diputado de Morena indicó que en el Presupuesto 2020 se harán reasignaciones por un monto total de 17 mil millones de pesos, cantidad que incluye aumentos a programas sociales, recortes a algunos programas y ajustes a ramos de gasto de organismos autónomos conforme a inflación.

En entrevista afuera del "salón de sesiones", señaló que no es la primera vez que el Legislativo toma una decisión de sesionar afuera de San Lázaro, en ese sentido, justificó que en esta "primera vez" para el nuevo gobierno se haya optado por una sede alterna para evitar alguna provocación o choque entre los grupos campesinos y la policía.

"Aquí nos cansamos de escuchar. Donde no hay coincidencia es en que el Presupuesto siga siendo un botín político; ya no, en la Cuarta Transformación el Presupuesto ya no es botín político de nadie. Aquí es primero los pobres, la política social, la inversión en el sector energético y la Guardia Nacional", aseguró.

Delgado sostuvo que "hay grupos que se quedaron en el pasado a cierta forma de apoyos, pues no podemos hacer nada, ahora la inversión va para la gente que más lo necesita. El eje rector del presupuesto es primero los pobres".

El político descartó que está decisión de sesionar en sede alterna vaya a representar un costo político para su partido. Al contrario, confió en que "los votantes van a estar muy satisfechos de que terminemos con la corrupción y se termine con los moches y haya transparencia sin intermediarios".

Asimismo, negó que la decisión de aprobar el Presupuesto fuera del recinto legislativo pueda "deslegitimar" el Paquete Económico.

"Respetamos su derecho a manifestación (organizaciones), y bueno hemos tomado una decisión de estar en sede alterna. Tampoco nos podemos detener. En este Presupuesto no va a haber etiquetados ni para organizaciones ni grupos. Eso se terminó porque generaba mucha corrupción y era injusto".

Cuestionado sobre la ausencia del PAN a la sede alterna, dijo que "la oposición no la vamos a extrañar y no viene porque no va a haber moches, están un poco decepcionados, pero no habrá moches".

Delgado previó que la sesión sea "larga y complicada", ya que la principal desventaja de sesionar en un lugar alterno es que no hay un tablero electrónico para registrar las votaciones, lo que tiene una duración de cinco minutos.

En la sede alterna se estima que cada votación dure hasta una hora y media porque los diputados votarán de forma nominal y de viva voz.