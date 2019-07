No veo amenaza de recesión: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que él no ve una amenaza de recesión en la economía.

"Hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal. Y existe como un club de defensores de esa política económica neoliberal, que fue un fracaso. Entonces todavía no se resignan a que no vamos a seguir con esa política.

"No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes?", reclamó en su conferencia de prensa desde Nayarit.

El mandatario federal dijo que no duda que pueda existir una disminución en la tasa de crecimiento, pero señaló que ha aumentado el nivel de desarrollo en el país debido a que actualmente hay una mejor distribución del ingreso.

"Nosotros durante el periodo neoliberal padecimos de dos cosas: ni hubo crecimiento ni hubo distribución de riqueza. Lo poco que creció la economía se concentró en unas cuántas manos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que aunque haya menos crecimiento hay más desarrollo, hay más distribución de la riqueza", aseveró.

De acuerdo con especialistas, una economía entra en recesión cuando presenta un decrecimiento en dos trimestres de forma consecutiva.

El martes, el secretario designado de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que la economía mexicana está "muy, muy lejos" de una recesión.

"Veo que sí ha habido una desaceleración a nivel global, que tiene un impacto también a nivel de la economía mexicana, pero creo que estamos aún muy, muy lejos de poder pensar que estamos cercanos a una recesión", dijo en su primera conferencia en el cargo, tras la salida de Carlos Urzúa el mismo día.

En tanto el jueves, uno de los miembros de la Junta del Banco de México remarcó que las tasas de crecimiento de los últimos dos trimestres y los resultados del Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado (SICCA) “ya sugieren la posibilidad de una ligera recesión”, según lo publicado en las minutas.

En el caso de la economía de México, en el primer trimestre de 2019 se registró una contracción de 0.2 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2018, mientras que en los últimos tres meses del año pasado hubo un crecimiento de 0.3 por ciento respecto al trimestre anterior.

López Obrador aseguró que en su Gobierno se busca el crecimiento con bienestar y que esto se está logrando. "Y para tranquilidad de los técnicos neoliberales, es muy importante que no haya devaluación, depreciación de nuestra moneda. Y eso se está logrando. Y es mucho, muy importante, que no haya inflación".

"Ahora, se proyectó 2 por ciento de crecimiento y (dicen que) no se va a alcanzar el pronóstico, que va a ser de 1 por ciento, es lo que ellos dicen. En el supuesto de que fuese así, estamos hablando de crecimiento, no de decrecimiento. En el supuesto de que fuese de esa manera", apuntó.