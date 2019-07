No tengo mucha confianza a organismos como el FMI: AMLO sobre baja en pronóstico de crecimiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que no confía en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que este recortara sus expectativas de crecimiento económico para México.

El FMI estimó que el PIB crecerá 0.9 por ciento en 2019, comparado con el 1.6 por ciento que pronosticó en abril pasado, y desde el 2 por ciento que estimó en 2018. Es la quinta ocasión en los últimos 12 meses que el organismo baja su pronóstico.

Al respecto, el mandatario federal comentó que mantiene su apuesta de que el país crecerá 2 por ciento este año.

"Sí, sigo igual (con respecto a la apuesta). Miren, no les tengo mucha confianza a esos organismos. Con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal que causó muchas desgracias en México", aseguró.

Además, consideró que organismos como el FMI deberían ofrecer disculpas al país por haber impulsado las reformas estructurales.

"¿Qué fueron las reformas estructurales del FMI? La destrucción de la petroquímica. ¿Sus recetas? El que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen?. Con todo respeto.

"No vamos nosotros a renunciar a esos organismos; formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas", apuntó.

Asimismo, López Obrador llamó a expertos a analizar "si es lo mismo crecimiento que desarrollo".

Pidió que se tomen en cuenta parámetros como el salario y la capacidad adquisitiva, el empleo y la distribución de la riqueza, al momento de hacer pronósticos.