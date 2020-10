'No queremos una IP que venga a saquear', dice Bartlett

El sistema eléctrico mexicano cerrará la entrada a empresas privadas que, en lugar de aportar, vengan a saquear, sostuvo Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No queremos una Iniciativa Privada (IP) que venga a saquear con toda clase de ventajas y privilegios, y cuando hay un pequeño movimiento donde pagan la tarifa, cincuenta y tantos amparos”, comentó en su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Bartlett se refirió a Iberdrola, que en medio de un acuerdo de secrecía para revisar con México las tarifas de operación, interpuso amparos y lo informó en España.

“Quedamos en que iba a haber un acuerdo de secrecía, pero ya fueron a España a decir que México atenta contra las leyes y contra todo. Se revisa la regla de tarifas y hay amparos, ‘no quiero pagar’. Y ahora presumen en España que ellos ya presentaron amparos”, expuso Bartlett ante los legisladores.

“Vemos bien a la IP si no abusa y eso lo ha dicho el presidente públicamente. Si tú me estás cobrando el 100 por ciento en generadores independiente porque así está en el contrato, porque no había nadie más, porque así era entonces, pero si nada más me estás dando el 30 o 40 por ciento, no puede ser así, necesitamos llegar a un arreglo donde te pague lo que me das, y no les gusta mucho sacrificar privilegios exorbitantes como esto”, planteó.

El funcionario dijo que hay contratos que no son contratos, sino que son abusos, por lo que se renegociarán y se harán públicos.

“Vamos a renegociar los contratos aunque no quieran porque es abuso y vamos a ponerlos en la opinión pública. No violamos la ley, en cualquier parte del mundo se renegocian los contratos”, mencionó.

“Queremos que participe el sector privado, tan es así que el presidente ha dicho que CFE tiene que ser la empresa que tiene la mayoría el 54 por ciento o más de la generación y quiere decir que aceptamos el 46 por ciento de la IP, no estamos en contra de la IP, pero sí estamos en contra de que nos cobren una electricidad que no nos dan”, reiteró Bartlett.

Señaló que México le ha pagado a Iberdrola 10 mil millones de pesos.

“Les pagamos una electricidad que no nos dan. Nos dan el 30 y nos cobran el 100. Ibedrola ya dijo que no le gusta revisar contratos que estaban muy bien y que nosotros estamos muy mal. Entonces, lo que quiere el gobierno mexicano y lo ha dicho el Presidente, nosotros no vamos a violar la la Ley, pero hay un montón de incongruencias que ya le reclamamos a la CRE”, informó.

Detalló que tiene un pleito petitorio de más de 20 temas donde argumentan regulaciones de la CRE que carecen de sustento.

“Son decisiones reglamentarias, no es la ley, que las corrijan, que repongan esto que nos está costando mucho dinero”, concluyó.

“Ganamos con suspensión de permisos”

Manuel Bartlett destacó que el gobierno mexicano ha ganado con las suspensión de permisos de empresas de energías limpias que estaban por conectarse al sistema eléctrico nacional.

Expuso que tras la reforma energética se dieron permisos de cuatro a cinco veces más de lo que requiere el país dando paso a un sistema caótico.

“La operación que se tuvo desde la reforma energética fue caótica, había que darle permisos a todos los que pidieran, se dieron cuatro o cinco veces o más de lo que requiere el País”, manifestó.

“Tú tienes una red y tienes que cuidar el equilibrio. No podemos tener un sistema eléctrico donde no hay orden. Rompes el equilibrio y haces que no haya un sistema eléctrico adecuado para el país. Estamos ganando porque les estamos dando suspensiones”, agregó.

Destacó que hay tantos permisos, que hasta se venden, y que se generó un sistema eléctrico en absoluto caos porque se ponderó otorgar permisos con base a intereses.

“No hubo límite en la generación de electricidad, particularmente en las empresas de negra eólica o limpias”, mencionó.