¿Índice de bienestar se llamará 'AMLOver'? '¡No, no, no! ¡Imagínense!', responde López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que el nuevo índice 'alternativo' al Producto Interno Bruto (PIB) debe tener un nombre relacionado con el bienestar.

Al ser cuestionado sobre si consideraría nombrar este nuevo indicador como índice 'AMLOver', el presidente señaló que no.

"No, no, no, no, no, imagínense", dijo. "Tiene que ser algo relacionado con el bienestar, así, bienestar, 'Nivel de Bienestar' o el 'Índice del Bienestar', por ahí".

El pasado 21 de mayo, el mandatario federal adelantó que próximamente se presentará la propuesta de un índice 'alternativo' al PIB para medir el crecimiento económico de México.

"Va a medir crecimiento, sí, pero también bienestar, también grados de desigualdad social (...) y otro ingrediente en este nuevo paradigma (será) la felicidad del pueblo", explicó en el momento.

La idea está planteada en el ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, presentado por López Obrador el 16 de mayo pasado.