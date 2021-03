Historias de desempleo por COVID: ‘No me dieron motivo de mi despido, ni aguinaldo’

César Martínez decidió presentar una demanda de despido injustificado porque la empresa para la que trabajaba no le dijo el motivo por el cual dio por terminada de forma unilateral la relación laboral en diciembre de 2020.

El despido ocurrió días antes de que se pagaran los aguinaldos, una acción que consideró como una estrategia de la empresa para tomar cierta ventaja frente a los empleados, a quienes ya tenía programados para darlos de baja en ese mes.

César, de 25 años de edad, llevaba trabajando en una sucursal de una cadena comercial ubicada en el Estado de México casi un año y medio y, aunque los horarios eran demandantes, prácticamente de “sol a sol”, consideraba que tenía estabilidad laboral y un trabajo seguro.

Pero un día de diciembre de 2020 le avisaron de su despido. Él se acercó al área de recursos humanos para preguntar el motivo, en automático él pensó que el argumento de la empresa para darlo de baja sería la crisis económica por la pandemia, dado que hubo una disminución en las ventas.

César dijo que en un principio lo querían obligar a firmar su renuncia, pero consideró que eso no estaba bien, por eso fue a recursos humanos, aunque al final no ayudó de mucho.

“Me dijeron que me despedían por problemas internos y que por una entrega de un estado de cuenta, le demostré al gerente que no había sido yo el del problema, pero el gerente ya no me dijo más y metió mi baja”, relató.

El joven asegura que nunca le dieron un motivo contundente sobre su despido y sus jefes tampoco estuvieron muy dispuestos a hablar de frente con sus empleados respecto de los problemas que pudieron haber tenido en la nómina por impacto de la crisis de COVID-19.

“Yo expresé en recursos humanos toda la situación, no me decían nada, al final me respondieron que ya estaba mi baja, pero nunca me dieron ningún motivo, por eso demandé a la empresa por despido injustificado”, narró.

Antes del despido, César padeció un recorte de sus remuneraciones, mencionó que les quitaron los vales de despensa por la crisis y hubo una reducción del salario al pasar de 3 mil 300 pesos a la quincena, a 2 mil 900 pesos.

Sin embargo, la demanda se resolvió a su favor en febrero de 2021, por lo que la empresa pagó la liquidación que le correspondía a César por Ley.

“Tres días después de que gané la demanda afortunadamente encontré un empleo en una tienda departamental de venta de pura ropa, pero si me preguntan qué significó para mí la crisis, diría que fue como una catástrofe, la verdad tenía estabilidad y la pandemia fue estresante”, expresó.

