No debe ocurrir más en diciembre el despido de trabajadores para evitar pagar aguinaldos: AMLO

El propósito de la reforma de outsourcing, presentada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no se caiga en abusos con la modalidad de subcontratación y que se especifique en qué condiciones se puede aplicar.

Así lo aseguró este lunes el propio mandatario durante la conferencia matutina, y precisó que por la tarde mantendrá una reunión con integrantes del sector empresarial para explicarles la iniciativa.

"Si no actuamos, nos convertimos en cómplices, eso no lo podemos hacer", afirmó.

Sobre las actividades específicas que tienen que ver con la relación patrones-trabajadores-empresas, señaló, "ahí no permitirlo (el outsourcing) para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores porque, el contratarlos por tiempo determinado, implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones por eso el fenómeno este raro de que en diciembre cuando se le tiene que entregar aguinaldo, en algunos casos, repartos de utilidades, se les despide para volver a contratarse a los trabajadores en enero y febrero".

"Esto es totalmente irregular, ya no queremos que siga sucediendo, queremos que reciba su salario y prestaciones", aseguró.

AMLO puntualizó que esta modalidad se llevó a cabo durante el periodo neoliberal y "se justificó de que de esa manera la empresa se iba a dedicar a producir o prestar servicios y que iba a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral".

"Pero esto ha significado un abuso, creció muchísimo el número de trabajadores que están en este sistema de subcontratación en los últimos tiempos". Agregó que estos fenómenos que se crearon a partir de las reformas estructurales "para afectar a los trabajadores y sacar provecho, defraudar, hacer actividades ilícitas, o lícitas, pero inmorales ".

Una vergüenza que salarios en Guatemala, Belice, El Salvador y China sean más elevados que en México

El mandatario destacó que "es una vergüenza" que los salarios en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y China sean más elevados que en nuestro país.

"Hace 20 años no era así, decían que la ventaja comparativa de China, y por eso convirtió en la fábrica del mundo, eran los bajos salarios (...) Resulta que en el periodo neoliberal, en vez de que crecieran (los salarios en México, bajaron, se perdió poder adquisitivo)", argumentó.

Finalmente, AMLO admitió que la propuesta de iniciativa sí podría modificarse en un diálogo con empresarios, siempre y cuando estos probaran lo contrario de lo formulado.

El 13 de noviembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma para regular el outsourcing que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Palacio Nacional.

La iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El proyecto fue turnado a las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, así como a las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda para su opinión, dijo.

