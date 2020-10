No, los bancos nunca te van a llamar para pedirte datos confidenciales

Las llamadas telefónicas o correos electrónicos de grupos o personas que se hacen pasar por bancos y buscan información sensible para engañar y obtener información o correos electrónicos que son de las formas más utilizadas por los delincuentes para robar a los clientes por lo que la Asociación de Bancos de México (ABM) pidió a sus usuarios que no proporcionen información confidencial a nadie.

Algunos de los fraudes más sofisticados de los ciberdelincuentes y denunciado hace tiempo por la Condusef, es que son capaces de “suplantar” en el identificador de llamadas el número de los bancos, por lo que se recomienda colgar y no dar ningún dato, y comunicarse de forma directa a la institución y nunca a través de una llamada que se reciba, ya que puede ser un fraude.

En videoconferencia, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, reconoció que lamentable los clientes de la banca han sido víctimas de la delincuencia, quienes los engañan y obtienen sus datos para robarles el dinero de sus cuentas.

“Vamos a hacer una campaña intensa para compartir con los clientes la importancia de cuidar sus datos, de asegurarnos que no hay ningún banco que se dedique a hablarle a sus clientes para pedirle sus claves, ninguno, todas las llamadas son fraudulentas, hay que colgar de inmediato y si tienen duda hablar al banco”.

En redes sociales se han dado a conocer diversos casos de clientes que con llamadas son engañados, ya que las personas se hacen pasar por personal bancario, “siempre que el usuario se vea afectado lo vamos a ayudar, pero que no haya dado sus claves, porque esa ya no es nuestra responsabilidad. Pero es importante que sepan que no hacemos llamadas”.

Julio Carranza, vicepresidente de la ABM abundó que desde hace mucho tiempo los clientes han estado expuestos a los fraudes y a la creatividad de los delincuentes para hacer estos fraudes “y los intentos por engañar”.

“Los fraudes telefónicos se han incrementado y, justamente el tema de cómo logran el objetivo de sacarles la información a los clientes, pues va cambiando y va variando continuamente. Lo que puedo yo asegurar, es que los bancos lo que estamos haciendo es una campaña continua de información de que los clientes estén perfectamente claros de que no pueden, por ningún motivo, compartir su información de seguridad y que eso es, precisamente, lo que les da la oportunidad de defenderse muy bien de este tipo de situaciones que nosotros no somos la que la provocamos, ni siquiera tampoco somos responsables de ello”.

Por ello, coincidieron en que a nivel gremial trabajarán más en incrementar campañas de promoción, de educación financiera para que los clientes estén alertas. "Desde luego que estamos todos los días expuestos a que vayan variando y una ya no les sirve y entonces recurren a otra modalidad de engaño. Pero esto es muy continuo, este es un proceso continuo en el cual si los clientes están bien informados y bien claros de que no deben de compartir la información, esto va a ir disminuyendo en el tiempo”.