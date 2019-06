No podemos echar la culpa a Trump por todo: BMV sobre falta de oferta públicas iniciales

No se puede culpar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la 'sequía' de ofertas públicas iniciales (OPI) en Bolsa y la caída del financiamiento bursátil en los primeros cinco meses del año en México, aseguró este miércoles José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Desde noviembre de 2017 no se registra ninguna oferta pública en Bolsa.

“No le podemos echar la culpa a Trump por todo. No se le puede echar la culpa a Trump porque no se podrán cumplir promesas que bajo ningún escenario se hubieran cumplido, de traer 50 empresas a Bolsa (como lo pronóstico la Bolsa Institucional de Valores, BIVA)”, explicó.

Señaló que en el tema de OPI, la volatilidad no ayuda a que haya más en el mercado, debido a que el nivel de 43 mil puntos en el que cotiza el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), con múltiplos bastante bajos, afecta la situación.

"México necesita que los empresarios recobren la confianza y reactiven el financiamiento, pues el crecimiento económico para este año de alrededor de uno por ciento, sería adicionalmente ‘golpeado’ si prospera la imposición de aranceles de 5 por ciento a mercancías mexicanas por parte del gobierno estadounidense", apuntó.

A finales del año pasado, los analistas económicos pronosticaban una tasa del PIB de alrededor de 2 por ciento. Actualmente, esta proyección está cercana a 1.0 por ciento.

Aranceles e impacto en crecimiento económico

Si prosperara la amenaza de Donald Trump, se tendría un impacto importante en el crecimiento económico y en muchas de las empresas listadas en Bolsa, comentó Oriol Bosch en el marco de la Ceremonia del Día Mundial del Medio Ambiente 2019.

En dicho evento, la BMV presentó su estrategia en materia sustentable con la reducción del uso de plástico y acciones de energía sustentable.

"Ojalá veamos que los empresarios recobren la confianza y empecemos a ver más certidumbre y con ello se reactive el financiamiento. Es lo que nos conviene a todos, porque vamos a ver empleo, consumo y se podría reactivar una economía deprimida en la que los analistas han ido revisando los pronósticos de crecimiento a la baja”, el director general de la Bolsa.

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lanzó también su estrategia de sustentabilidad, en línea con prácticas internacionales, la cual comprende cinco líneas de acción: manejo de residuos, neutralización de emisiones, eficiencia energética, ahorro de agua y ejemplo en el mercado financiero.

En lo que se refiera al primer pilar, manejo de residuos, a partir de este miércoles eliminó los plásticos de un solo uso, uno de los principales flagelos de los mares.