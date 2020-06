No hay terrorismo fiscal contra empresarios, el que se sienta amenazado algo trae en su conciencia: Buenrostro

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, descartó que haya terrorismo fiscal en contra de los contribuyentes, ya que la fiscalización que se ha realizado sobre los pagadores de impuestos y el cobro de adeudos a grandes empresas han sido conforme a Derecho y en cumplimiento del combate a la evasión y elusión fiscal.

Durante una reunión virtual con la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, expuso que en el SAT bajo la Cuarta Transformación existe la voluntad política para acabar con los privilegios y que todos paguen sus impuestos, así como tener claras las reglas del juego que son cumplir la Ley.

“No es terrorismo fiscal porque cualquier empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado pues es algo que trae en su conciencia (...) No hay persecución para nadie, no es nada personal, simplemente es el estricto apego a Derecho donde todo mundo tiene que cumplir, se acabaron las condonaciones”, sostuvo.

Buenrostro dijo que el SAT es el brazo fiscalizador del Gobierno de México que tiene la misión de crear una cultura fiscal de pago de impuestos, por lo que ha aumentado la presencia fiscal para abatir la elusión y evasión fiscal.

Por ello, unas de sus primeras acciones al tomar el cargo fue crear un programa de recaudación de grandes contribuyentes que se presentó a todas las cámaras empresariales, toda vez que, si bien los grandes contribuyentes representan menos del dos por ciento del padrón, en recaudación aportan el 60 por ciento.

“Nosotros creemos que no es terrorismo fiscal. ¿Por qué una persona cumplida podría sentirse amenazada por el SAT si cumple con todo? En realidad, los empresarios cumplidos no sienten ningún terrorismo fiscal porque están al corriente de sus obligaciones y no les representa ninguna afectación a su comportamiento histórico. Los que están incumpliendo pues simplemente es un cambio de cultura donde ahora tienen que pagar”, afirmó.

Van tras despachos evasores

Buenrostro mencionó que la recuperación de adeudos de grandes contribuyentes se ha logrado porque las negociaciones para liquidar los créditos fiscales se realizan con los presidentes de los consejos de administración y no con los despachos fiscales que, en ocasiones, son los que sugirieron esquemas de planeación agresivos para evadir el pago de impuestos.

Aseguró que hay despachos fiscales que viven de sugerir a sus clientes defraudaciones fiscales, pero que el SAT ya los tiene identificados, pues se trata de grupos de asesores fiscales que sugirieron el mismo esquema evasor hasta a 100 empresas o a todas las empresas que conforman un corporativo.

“Si viene el despacho a hablar con el SAT, obviamente dicen que es terrorismo, pero ellos fueron los que diseñaron el mecanismo de planeación, no quieren decir que asesoraron mal. En cambio, si el que viene es el socio mayoritario de la empresa o el presidente del consejo de administración, es distinto.

“Nosotros tenemos negociaciones que llevaban ocho meses con los despachos de abogados y solo fue en una reunión de 40 minutos que tuvimos con un presidente de consejo de administración para que dijera que el SAT tenía razón y que iba a pagar”, ejemplificó sin mencionar de forma explícita el nombre de la empresa.

La funcionaria dijo que estas acciones han resultado en que grandes contribuyentes se han deshecho de muchos despachos fiscales que ofrecen ese tipo asesorías.

La autoridad ya tiene identificados a esos despachos en cuanto a cuáles son los más agresivos: “Se han hecho ya varias denuncias, se han identificado algunos ciertos comportamientos o patrones donde por ejemplo tenemos identificados personajes que dan de alta muchísimas empresas al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora y que al mismo tiempo las liquidan así de rápido”, refirió.