No hay razón por la que México no pueda ser tan rico como EU: Deirdre McCloskey, economista

Deirdre McCloskey, la economista transexual estadounidense, considera que México puede ser tan rico como Estados Unidos y que los mexicanos necesitan un gobierno realmente liberal.

"No hay razón alguna por la cual México no debería ser tan rico como los Estados Unidos. Los mexicanos vienen a los Estados Unidos y viven muy bien, así que no es porque los mexicanos comen tortillas y eso los hace estúpidos eso es una locura, no es verdad, cuando vienen a una cultura más libre lo hacen bien como emprendedores, algunos están en la Corte Suprema, algunos se vuelven profesores y son muy buenos en negocios", argumentó en entrevista con Adela Micha para En EF y Por Adela.

Agregó que México sería mejor si tuviera un gobierno verdaderamente liberal y agregó que en Latinoamérica se confunde erróneamente esta palabra con conservadurismo.

"Pienso que tu país (México) estaría mejor con un verdadero gobierno liberal que es, en teoría, que cada ciudadano debe ser un adulto libre, es la teoría de la adultez y no es una teoría egoísta, de 'no me importa nadie más que yo'", explicó la también historiadora.

"En Latinoamérica y en grigoamérica hay una confusión terrible en cuanto a esa palabra. Neoliberalismo en el mal sentido de la palabra no es liberalismo si no conservadurismo. En Centroamérica es terrible, en México no tanto, pero en otros lugares sí y eso no es liberalismo", opinó.

Y puso como ejemplo a China, donde las partes de la economía funcionan bien de forma libre sin intervención del Gobierno

"El gobierno dice 'págame y puedes tener esta tierra y construye lo que tú quieras, pero ya no me molestes, solo hazlo', y eso ha funcionado espectacularmente y también lo están haciendo en India", indicó.

McCloskey también conversó con Adela Micha sobre su libro Crossing: A Transgender Memoir, donde narra cómo fue su transición de hombre a mujer.

"Me atraían las mujeres, no era homosexual y estuve casado por 30 años con el amor de mi vida, tuvimos 2 hijos, y fue un matrimonio muy exitoso, excepto el último año, ese año fue muy difícil. Así que cambié y el proceso de los 3 años 1995, 1996 y 1997 esta en el libro", relató.

Y aconsejó "si no tienes sentido del humor no cambies de sexo".