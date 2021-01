No hay razón para acusación de sindicato de Pemex sobre incumplimiento de contrato colectivo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que no hay motivos para que el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) acuse de incumplimiento del contrato colectivo, pues se atiende a los trabajadores.

Al ser cuestionado sobre qué opina al respecto de la queja del sindicato petroleo y si este causaría un paro en Pemex, el mandatario federal dijo que no creía que esto pasara.

"No creo yo que hagan esto, eh, no sería bien visto porque no hay razón. Se atiende bien a los trabajadores, nosotros estamos muy contentos con el desempeño de los trabajadores de Pemex y de la CFE", aseguró.

Reiteró que su Gobierno está rescatando tanto a Pemex como a la CFE con el apoyo de trabajadores y técnicos de ambas empresas. Añadió que no se les despide como antes. Y dio dos datos extra.

El primero es que antes los líderes ofrecían que si no se les quitaban privilegios que eran incluso acordados por gobiernos y directivos de Pemex, estaban dispuestos a aceptar que se aumentara la edad de jubilación.

"Ofrecían que a cambio de que se quedaran con privilegios, que se aumentara la edad de jubilación en Pemex para los trabajadores. Los mandamos al carajo, no es ninguna grosería, una vez dijimos que el carajo es una canastilla que está en un barco, en el mástil", apuntó.

En segundo lugar, López Obrador dijo que en el Gobierno anterior se aumentó la edad de jubilación a trabajadores electricistas y en esta administración se prometió y cumplió que esto se cancelara.

El 12 de enero, en un hecho poco común del gremio, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acusó que suman ya nueve meses de incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues incluso hay retrasos en el pago de remuneraciones.

En un comunicado enviado a los trabajadores este lunes 11 de enero, el sindicato exhortó a la empresa que cumpla puntualmente cada una de las cláusulas estipuladas en el CCT, ya que “de manera inconcebible desde hace ya nueve meses se han dejado de acatar por parte de Petróleos Mexicanos”.

