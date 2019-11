No estamos en recesión, la recuperación está a la vuelta: Heath

Sobre las cifras que dio a conocer el Inegi este lunes sobre el crecimiento del PIB, en donde ajustó con tasas negativas el cuarto trimestre de 2018 y los dos primeros de 2019, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, aseguró que esos datos no demuestran que México está en una recesión técnica.

Las revisiones del Inegi indicaron que la economía se contrajo 0.1 por ciento en el cuarto trimestre de 2018, mientras que en el primer trimestre del 2019 la caída fue de 0.09 por ciento y el segundo trimestre de este año se registró una contracción de 0.06 por ciento.

La definición de recesión técnica es la variación negativa del PIB durante al menos dos trimestres consecutivos, sin embargo la definición formal y aceptada de recesión fue establecida por el Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, indicando que es “una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que sea normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y en las ventas al menudeo y mayoreo”.

“Eso de la recesión técnica es más mediático que otra cosa. La definición de una recesión es una caída generalizada y significativa en la actividad económica que se extiende a todo los diferentes sectores de la economía y esta no es significativa, es decir, 0.01 de caída no es significativa, estamos estancados y no es generalizada”, dijo el subgobernador al finalizar la entrega del Premio Contacto Banxico.

Destacó que existen sectores como la construcción que van mal y la producción petrolera que lleva años de estar estancada, sin embargo la manufactura crece aunque sea muy poco así como el comercio al por menor.

“Tenemos sectores de la economía que van creciendo y otros que no, igual a nivel regional, hay unos estados de la República que van muy bien y otros no, entonces no podemos hablar de una recesión”, afirmó.

Incluso aseguró que si bien siempre la economía preocupa, hay señales de que la recuperación económica del país está cerca, incluso el próximo año.

“Yo sí pienso que la recuperación está a la vuelta, creo que han sido circunstancias muy específicas, muy idiosincráticas que vamos a estar pronto superando, no estamos viendo tampoco un crecimiento muy elevado, pero sí creo que vamos hacia una recuperación hacia el año entrante”, dijo.

Superávit en cuenta corriente ‘no es nada usual’

Sobre las cifras que dio a conocer el Banxico de cuenta corriente en la balanza de pagos al tercer trimestre del año, Heath comentó que es un ‘fenómeno interesante’ que no es nada usual.

“Esta desvirtuación que estamos viendo no es nada usual, estamos viendo dos trimestres consecutivos de un superávit en la cuenta corriente que no se había dado ni mucho menos de esta magnitud, entonces si es un fenómeno interesante y no hay que interpretarlo mal, no es por cosas buenas”, puntualizó.