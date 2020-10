No es necesario abrir más frentes de batalla con el presidente, dice Alfonso Romo a empresarios

No es necesario abrir más frentes de batalla, ya que sólo juntos, gobierno y sector privado, se podrán enfrentar los desafíos del país, dijo este miércoles Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Trabajando en conjunto “se puede tener la política energética del gobierno fortalecida, un sector productivo más competitivo, un país más atractivo y consumidores con precios de energía al alcance de cualquier bolsillo”, afirmó al inaugurar la Reunión Anual de Industriales de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Señaló que el país tiene grandes oportunidades, pero también grandes retos en donde hay coincidencias entre gobierno y empresarios pero “algo sucede que no nos estamos comunicando bien” y como ejemplo, refirió el tema de la política energética que el presidente de la República busca implementar.

“Tiene una política energética clara, fortalecer a Pemex y CFE; no endeudarse; no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética. Ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias. Los objetivos coinciden, pero algo sucede que no nos estamos comunicando bien, o no nos escuchando bien, esto no lo podernos permitir. Lo que está en juego es mucho, el bienestar de muchos y un gran futuro. Ante esto no es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus y la parálisis económica es más que suficiente”, señaló.

Refirió que gobierno federal e iniciativa privada han logrado trabajar en un documento conjunto “que muestra cómo es posible tener la política energética del gobierno, fortalecida, un sector productivo más competitivo, un país más atractivo y consumidores con precios de energía al alcance de cualquier bolsillo”.

La obligación del gobierno es poner las condiciones necesarias para que los innovadores crezcan solos dándoles certeza jurídica y normativa, así como seguridad física, reconoció el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador y agregó que también es necesaria una política fiscal que motive y atraiga la inversión.

"Una política acorde con las oportunidades derivadas de las nuevas tecnologías, de los cambios en los patrones de demanda y creciente concientización respecto a la salud y protección del medio ambiente”.

Los 5 mensajes de la IP al presidente de la República

Una vez que el sector privado representa el 87 por ciento de la inversión total y como parte de su función de intermediario entre empresarios y gobierno, Alfonso Romo recapituló los mensajes que el sector privado le ha pedido hacer llegar al presidente de la República.

1- -Luchar vs la corrupción es una obligación sin discusión pero no se contrapone con la necesidad de dar la confianza para seguir invirtiendo. Lo único que pedimos señor presidente es certidumbre.

2- Cambios con diálogo, no sorpresas, trazando camino juntos para corregir abusos del pasado.

3- Miremos hacia adelante, estamos listos para ser sus mejores aliados en la salud, en la recuperación económica y en la lucha contra la corrupción.

4- Estamos de acuerdo en hacer un gobierno más pequeño, libre de corrupción y más eficiente, sólo le pedimos, el camino es la digitalización, sino va haber parálisis.

5- Sigamos con los mensajes positivos para la creación de empleo como el anuncio del Plan de infraestructura, son bocanadas de oxígeno.