Hacienda no ajusta estimados de crecimiento en línea con movimientos de Banxico: Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, mantuvo este jueves su expectativa de crecimiento para este año en 2 por ciento y negó que los ajustes que se hagan desde la Secretaría dependan de lo que haga el Banco Central.

Esto, luego de que el Banco de México (Banxico) recortara el pronóstico de crecimiento a 0.5-1.5 por ciento para 2020.

"Nosotros no reducimos ni aumentamos dependiendo de si lo hace o no Banxico, nosotros lo hacemos dependiendo de dos cosas: de cuánto nos da nuestro propio modelo y de la fecha específica de cuando revisamos", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, la fecha en que Hacienda revisará su pronóstico de crecimiento será en abril, cuando se envíen al Congreso los Pre-Criterios Generales de Política Económica, indicó en entrevista al término de la presentación del informe 'Bienestar con equidad. Hacia un nuevo pacto social', investigación a cargo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y El Colegio de México.

Cuestionado sobre si Hacienda ha realizado algún cálculo del impacto económico del próximo paro de mujeres del 9 de marzo, denominado "el 9 nadie se mueve", aseguró que es muy temprano para hacer una estimación de ese tipo.

"No, no, es muy temprano para verlo, yo creo que lo que esto señala más bien es que de lo que tenemos que preocuparnos no es del evento del 9 de marzo, sino de lo que está de fondo, tenemos que preocuparnos de que en este país hay múltiples desigualdades y una de las desigualdades más importantes son las de género".

Cuestionado sobre la propuesta de reducir la edad de jubilación a trabajadores de CFE, esto en el contexto de la revisión de su contrato colectivo, respondió que "no conozco los detalles, pero claramente lo que nosotros estamos buscando es que los sistemas de pensiones estén alineados con las capacidades de cada una de esas instituciones y eso es válido para CFE, Pemex y el IMSS".

Hay resistencias a nuevo pacto fiscal

Minutos antes, durante su intervención, Herrera habló sobre la necesidad de un nuevo pacto social para revisar la estructura tributaria y avanzar hacia una redistribución de los ingresos, sin embargo, dijo que en el proceso de elaboración de una reforma fiscal se han encontrado resistencias.

Dijo que su objetivo es tener una discusión abierta, transparente y con datos sobre un nuevo pacto social, ya que a veces las percepciones de los mexicanos sobre sus contribuciones fiscales y posición social no siempre son las correctas.

"Yo he venido desarrollando una idea de cómo quisiera que fuera este proceso y antes en Hacienda se pensaba que todos aquellos cambios fiscales se tenían que cocinar de manera muy técnica hacia adentro de Hacienda y después que se trataran de presentar rápidamente y esperar que se aprobaran rápido porque iba a haber resistencias, y efectivamente hay resistencias".

Indicó que la discusión sobre un nuevo pacto social deberá ser abierta porque "alguien los va a tener que pagar (impuestos) y en alguien habrá alguna resistencia, y por eso, a diferencia de como hacíamos antes las cosas en Hacienda, ahora tenemos que poner esto de cabeza, invertirlo y usar un proceso opuesto.