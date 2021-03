Mujeres ganan hasta 23% menos que hombres si hay niños pequeños en casa, revela CEPAL

Cuando se compara el salario de un hombre y una mujer que forman un hogar y trabajan las mismas horas a la semana, la diferencia se amplía en contra de las mujeres en función de los niños que se encuentren en casa por los cuidados que demandan.

Si son menores de 5 años, la brecha salarial en México es del 22.8 por ciento y si no los hay se reduce a 6.2 por ciento, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que recomienda impulsar la “economía del cuidado” para liberar tiempo a las mujeres.

Si en México se configura un sistema de cuidados para niños y niñas menores de seis años, universal, gratuito y de calidad, tendría un costo anual promedio del 1.16 por ciento del PIB de 2019 durante un periodo de implementación de cinco años y redituaría en un incremento del PIB anual del 1.77 por ciento y un aumento total del empleo de 3.9 por ciento, respecto a la población ocupada de 2019, según un estudio realizado por ONU-Mujeres y la CEPAL en 2020.

En México, la brecha salarial entre hombres y mujeres de entre 20 y 59 años de edad, que trabajan 35 horas o más a la semana en zonas urbanas, cuando en el hogar hay al menos un menor de 0 y 5 años es de 22.8 por ciento; cuando hay al menos un niño o niña entre 6 y 14 años se reduce a 21.1 por ciento; y si no hay menores de edad es de 6.2 por ciento, según el reporte 'Panorama Social de América Latina'.

“La pandemia de COVID-19 reveló el enorme costo que supone para los países de la región el no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis y garantizar el derecho al cuidado, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad de género y desarrollo sostenible”, recomienda la CEPAL.

El valor económico del trabajo no remunerado de los hogares en México fue equivalente al 23.5 por ciento del PIB con datos a 2018; y en general en América Latina el modelo actual de organización social de los cuidados ya no es sostenible, se basa en las familias gracias al trabajo no remunerado de las mujeres, sin suficientes mecanismos estatales y de mercado.

En México, el tiempo de trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres en hogares con menores de 5 a 12 años fue de 13.2 horas a la semana entre las mujeres de menores ingresos, comparado con 11.5 horas semanales en el grupo de mayores ingresos.

“Hay un desafío de proporcionar sostenibilidad financiera a los sistemas de seguridad social, fortalecer los servicios de salud pública y proveer cuidado a las personas dependientes, la escasez de posibles personas cuidadoras significa para las mujeres una sobrecarga de trabajo no remunerado”, señala el documento.

