Moody's responde a AMLO: Sí tomamos en cuenta la variable 'corrupción '

La agencia calificadora Moody's aseguró este jueves que sus metodologías no son obsoletas y sí toman en cuenta la variable 'corrupción', aunque sus medidas son difíciles de cuantificar, esto en respuesta a una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario dijo que Moody's y Fitch se equivocaron en sus "pronósticos" sobre la economía nacional.

"Con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, que se utilizó en el periodo neoliberal, que no tomaban en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable 'corrupción'. Entonces por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito", agregó.

Al respecto, Jaime Reusche, analista soberano de Moody’s Investors Service, explicó que el tema de la corrupción es bastante complejo y que las medidas anunciadas hasta el momento por la administración federal son difíciles de cuantificar.

Agregó que ningún Gobierno, ya sea en México o en otro lugar del mundo, podrá resolver el tema de la corrupción en tan poco tiempo.

“Es más complejo que eso y el que diga que puede resolver (la corrupción) con medidas de corto plazo, tal vez no está entendiendo el problema de fondo. Ganarle terreno a la corrupción va a tardar años y más de un solo gobierno”, comentó.

Eliminar este problema no solo tiene que ver con el gasto público y con el mejoramiento del Poder Judicial y la transparencia, agregó.

Moody’s modificó el miércoles la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México a 'negativo' desde 'estable', pero dejó la calificación en 'A3', citando un debilitamiento de la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas, así como riesgos en las finanzas públicas por la política energética y el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex).