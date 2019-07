Moody's fortalecerá el análisis de riesgos climáticos con la adquisición de Four Twenty Seven

La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service reforzó su capacidad para evaluar los riesgos climáticos de las compañías al adquirir una participación mayoritaria en Four Twenty Seven, una compañía que se especializa en datos e inteligencia relacionados con riesgos físicos asociados al cambio climático.

La calificadora destacó que la incorporación de Four Twenty Seven mejora la creciente cartera de capacidades para la evaluación de riesgos y confirma su esfuerzo por fomentar estándares globales que evalúan los factores de riesgo ambientales y climáticos.

Actualmente los datos e indicadores de Four Twenty Seven son utilizados por propietarios de activos, administradores de activos, bancos, empresas y organismos gubernamentales para comprender y evaluar el posible riesgo climático implícito en sus carteras y actividades.

“Four Twenty Seven fortalecerá el creciente liderazgo de opinión de Moody's y los informes sobre incorporación del riesgo climático en el modelo económico y las calificaciones crediticias”, aseguró la agencia.

Cabe destacar que la firma Four Twenty Seven califica los riesgos físicos asociados con factores climáticos y otras cuestiones ambientales, como es el estrés térmico, el estrés hídrico, las precipitaciones extremas, huracanes, tifones y el aumento del nivel del mar. Sus análisis ofrecen una amplia cobertura a nivel global y cuantifican las exposiciones al riesgo climático en todas las clases de activos.

“Moody's se compromete a ofrecer estándares globales y transparentes para evaluar el riesgo ambiental, y la adquisición de Four Twenty Seven promueve nuestro objetivo de integrar el análisis climático en los servicios que ofrecemos”, aseguró Myriam Durand, Global Head of Assessments de Moody's Investors Service.

La cartera de análisis de Four Twenty Seven agrupa a más de dos mil empresas que cotizan en bolsa, un millón de centros corporativos globales, 320 fideicomisos de inversión de bienes raíces, tres mil condados estadounidenses y 196 países.