Monitoreo laboral de EU en T-MEC es inofensivo y no aceptaremos 'inspectores disfrazados': Seade

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, publicó este domingo una serie de tuits en los que explica que, en materia laboral, el Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) establece un mecanismo de monitoreo que es inofensivo y en el que no se admitirán 'inspectores disfrazados'.

Seade señala que se contempla nombrar a 5 agregados diplomáticos laborales en México, cuya función no está clara.

“… pero que México JAMAS aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe”, indica.

Como parte de este mecanismo de monitoreo, se contempla nombrar 5 agregados diplomáticos laborales en MX, cuya función no está clara pero que México JAMÁS aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohibe. — Jesús Seade (@JesusSeade) December 15, 2019

El representante mexicano en las negociaciones del T-MEC explica que el tratado es muy bueno, sin ‘letras chiquitas’ y con importantes mejoras en materia comercial.

“Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene "letras chiquitas", es 100 por ciento público. Es un muy bueno acuerdo (sic) para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE”, señala en un primer tuit.

Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene "letras chiquitas", es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE https://t.co/k6ipaODjBR — Jesús Seade (@JesusSeade) December 15, 2019

Seade destaca que el acuerdo libera a cada país a proteger los medicamentos biológicos el tiempo que consideren adecuado y no 10 años, como se había impuesto. “Esto golpearía fuerte a genéricos biomédicos: los de punta para enfermedades mayores como el cáncer, etc. LA POBLACIÓN GANA”, destaca Seade.

También menciona que no habrá ni inspectores laborales ni bloqueo de mercancía, una demanda de Estados Unidos.

“Crucial: NI INSPECTORES LABORALES NI BLOQUEO DE MERCANCIA (por panel) q EU quería. En vez; páneles binacionales: 1 panelista d EU elegido x MX, 1 d MX elegido x EU, y un 3ro d fuera x mutuo acuerdo; 85 días postdenuncia y prepanel para q asunto se resuelva según ley interna”, dicta el tuit.

Crucial: NI INSPECTORES LABORALES NI BLOQUEO DE MERCANCIA (por panel) q EU quería. En vez; páneles binacionales: 1 panelista d EU elegido x MX, 1 d MX elegido x EU, y un 3ro d fuera x mutuo acuerdo; 85 días postdenuncia y prepanel para q asunto se resuelva según ley interna. — Jesús Seade (@JesusSeade) December 15, 2019

Añade que otras exigencias rechazadas fueron los aranceles estacionales, la certificación laboral en la frontera, y que no se eliminan las palabras ‘sostenida y recurrente’, lo que derivaría en castigos comerciales tras un problema aislado.

“Toda exigencia inaceptable fue rechazada al grado de rompimiento de negociación, como ocurrió el jueves 6 de diciembre cuando México en su conjunto -gobierno y sectores productivos apoyaron- decidimos que no me presentaría hasta que las quitaran de la mesa. Enseguida se destrabó”, indica el negociador mexicano.

Finalmente señala que en la discusión reciente sobre el T-MEC muchos, con malicia o desinformación, hablaron de ‘letras chiquitas’ del acuerdo.

“Espero haber disipado la confusión que algunos han sembrado, y puesto la atención en lo importante: las decisiones unilaterales de EU pero, aún así, la importancia de desarrollar estas mejores reglas T-MEC con ellos, precisamente porque siempre gravitarán hacia ser unilaterales”, concluye.