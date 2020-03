Moisés Kalach deja el Cuarto de Junto, grupo que asesoró a México en el TMEC

Moisés Kalach renunció la noche de este jueves a la coordinación del ‘Cuarto de junto’, grupo especializado en diversos temas de comercio exterior y que asesoró al equipo mexicano en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mediante una carta dirigida a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Kalach resaltó que se ha desaprovechado la función del ‘Cuarto de junto’ durante la presente administración.

“Los tiempos han cambiado y desafortunadamente el Gobierno actual no ha sabido valorar el talento de tan significativo equipo institucional. En esta carta hago un llamado para que rectifique y aproveche este instrumento tan importante para nuestro país”, dijo.

“Hoy, para mí se cierra un ciclo. Durante todos estos años, pospuse proyectos personales para colaborar con el sector privado mexicano en uno de los retos más importantes que enfrentó México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, expuso en la misiva.

Kalach aprovechó la misiva para aplaudir y felicitar a los más de 300 expertos colaboradores del ‘Cuarto de junto’.

“Me siento orgulloso de haber formado parte de estas negociaciones. Estoy convencido que es fundamental que el Cuarto de Junto continúe siendo el vehículo que garantiza el acompañamiento del sector privado mexicano al Gobierno de la República en las futuras negociaciones comerciales; por algo este modelo pionero de consulta y participación ha intentado ser replicado en otros países”, resaltó.

Este grupo de expertos se destacó por representar a la iniciativa privada del país, así como por acompañar al Gobierno en las reuniones técnicas en las que se negoció el T-MEC.

“Lo que la iniciativa privada aportó a través del cabildeo y del Cuarto de Junto, por medio de propuestas técnicas, sólidas, creativas y bien fundamentadas, es reconocido y valorado no sólo en México, sino también por nuestros socios y aliados en Estados Unidos y Canadá. El Cuarto de Junto, esa composición de gran talento y experiencia mexicana es una de las grandes muestras de trabajo institucional entre la iniciativa privada y el Gobierno”, puntualizó Kalach.

Tras defender los intereses del sector privado en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11), se ganó el cargo de director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, mientras que su reconocimiento como estratega y su sensibilidad negociadora no solo es entre sus pares mexicanos, también entre los de Estados Unidos y Canadá.

Ahora, desde la Coordinación de la Estrategia Bilateral México-Estados Unidos, del CCE, continuará participando en la consolidación, profundización y protección de la relación con los socios y aliados comerciales de México, según expuso en la carta.

“Seguiré trabajando desde la posición que me encargas, con el mismo ímpetu y dedicación, convencido de que la unidad ha sido nuestra principal fortaleza durante este proceso. Cuentas conmigo para trabajar en tu equipo en beneficio de nuestro país, siempre guiado por mi gran pasión por México”, dijo a Salazar Lomelín.

Para el empresario textil que conoce las entrañas de lo negociado en el nuevo acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, el TMEC permitirá que continúe la integración de estos países para que “América del Norte siga siendo la región más competitiva del mundo".

"Así el sector privado mexicano podrá tener mayores oportunidades de negocios para nuestras empresas y más y mejores empleos para nuestros colaboradores”, dijo en la carta en la que envía copia a cada uno de los presidentes de los organismos que conforman al CCE.

El 10 de diciembre de 2019, día en el que fue aprobado el protocolo modificatorio del T-MEC, Gustavo de Hoyos, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó a través de su cuenta de Twitter que el Cuarto de Junto ya no había sido tomado en cuenta durante la fase final de la negociación.

“La negociación del T-MEC debería de contar con el consenso de los sectores productivos de principio a fin. En la definición del Protocolo Modificatorio TMEC, el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto fueron marginados. Las afectaciones transigidas se pactaron por el Gobierno”, destacó.

En contraste, Jesús Seade descartó esta idea y expresó “Yo quisiera aclarar y dejar muy claro que no se quedó nadie fuera, simplemente no había temas técnicos que consultar, no era una negociación de ese estilo, solo había una idea que consultar, los inspectores laborales”, dijo.