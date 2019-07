Migrantes tendrán que pasar por los ‘dientes’ del SAT para trabajar en México

El gobierno federal prepara su estrategia para dar empleo a los migrantes, principalmente en la industria maquiladora, aunque una de las condiciones que tendrán que cumplir será pasar por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los migrantes que tengan entre 18 y 29 años se podrán inscribir al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para recibir una beca de 3 mil 600 pesos mensuales. La dependencia ya modificó los lineamientos de operación para aceptarlos.

La Secretaría trabaja con la industria maquiladora, pero los empresarios hicieron saber a la autoridad que para que los migrantes puedan obtener uno de esos puestos deberán cumplir con los mismos requisitos que se piden a los ciudadanos mexicanos, como tener la mayoría de edad, registrarse en el SAT y el IMSS, presentar una carta de antecedentes no penales, así como contar con cuenta bancaria.

“Cualquier plan para migrantes debe incluir contribución a través de los impuestos y acceso a la seguridad social, no pueden iniciar una relación de trabajo sin requisitos para cualquier mexicano, por lo que ningún migrante que no tenga autorización por la Secretaria de Gobernación para trabajar no puede tener empleo, sería ilegal contratar a un migrante, porque no estarías cumpliendo con obligaciones como contribuir al SAT”, explicó Rolando Silva, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.