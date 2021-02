México tuvo 10 días para prepararse ante helada en Texas que causó escasez de gas natural: Rogelio Montemayor

El presidente clúster de energía en Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, consideró que las autoridades energéticas mexicanas tuvieron 10 días para prepararse ante la helada en Texas que causó escasez de gas natural en México.

"La parte natural, que son las heladas, no son evitables, pero sí son anticipables y tuvimos una alerta de cuando menos 10 días antes de que llegara el frío, entonces tuviste ese tiempo para prepararte y tomar acciones y no lo hiciste", indicó en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

"¿Qué podías haber hecho? Pues haber empezado a preparar otras centrales eléctricas, ahorita están hablando de que van a usar carbón, las plantas de carbón de Coahuila, que son prácticamente las únicas que hay, salvo algunas que hay en Michoacán, Nayarit, tienen paradas casi dos años, tienen 8 torres de producción, solamente el 20, 25 por ciento estaban funcionando, no estaban comprando carbón en la región", detalló.

Los recientes apagones en México y Estados Unidos dejaron expuesta la dependencia al gas natural proveniente de Texas y la mala relación con el gobierno mexicano, que comenzó cuando el presidente López Obrador decidió renegociar los contratos con empresas en 2019, con el argumento de evitar la quiebra de la CFE.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que exista conflicto alguno con el gobierno del texano Greg Abbott; sin embargo, este ordenó limitar la venta de gas a México hasta el próximo 21 de febrero, ante la escasez en el estado.

El experto agregó que a esto se sumó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contrató coberturas para protegerse en caso de una escasez de gas natural.

"En la primera oleada de frío las industrias que tenían contratos y coberturas siguieron importando su gas, no se les cortó, se le cortó a CFE porque no hizo contratos a largo plazo para ahorrarse el costo de las coberturas y es algo que no han querido aclarar, yo lo he dicho públicamente 'si no es cierto aclárenlo, presenten los contratos de largo plazo que hicieron', la gente que está en el mercado del gas te lo dice 'no compraron coberturas y estaban comprando el mercado spot' , es decir, tú llegas y dices 'quiero para mañana esto' y va a valer tanto ese día y eso pagas", argumentó.

"Cuando tú haces un contrato con coberturas, tú proteges un precio y sabes que tienes asegurado una x cantidad de gas a un determinado precio, sí te va a costar algo el riesgo, una especie de tasa de interés, pero es preferible eso a esto que nos ha pasado. Si nos ponemos a evaluar el costo que está teniendo el sufrimiento humano por todas las viviendas y personas que han tenido que pasarla sin ninguna facilidad de electricidad, más el costo de las empresas que se están parando, por mucho rebasa el costo que pudo haber sido de las coberturas", explicó.

Indicó que pasada esta falta de gas se debe buscar una solución, la cual no debe de ser producir gas con carbón y combustóleo.

