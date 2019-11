Crecer 2% en 2020 es un reto, pero sería imposible sin la inversión privada, advierte Antonio del Valle

Crecer 2 por ciento en 2020 “es un reto”, pero “sería imposible hacerlo sin la inversión privada”, aseguró el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena.

“El reto de crecer 2 por ciento el año que entra es grande, no cabe duda. Lo que estoy convencido es que es imposible lograrlo si no es con inversión. Por eso nosotros insistimos todos los días que tenemos que acrecentar la inversión, sobre todo la privada en este país, para lograr no solo el crecimiento del año que entra, sino el de los próximos años y no el 2 por ciento, sino arriba de eso”, dijo el empresario al participar en la inauguración de 'Creo Mx', evento para impulsar a los emprendedores.

Del Valle Perochena agregó que México tiene un gran potencial para la inversión, dadas las condiciones que existen en el mundo de desaceleración sincronizada.

“En México tenemos que crear instrumentos contracíclicos para contrarrestar la baja de crecimiento del que el país no es ajeno. Por eso estamos tan enfocados en proyectos de infraestructura”.

Apuntó que los hombres de negocios, “estamos enfocados en crear un plan de inversiones en infraestructura a largo plazo en el país”, con ello, “se busca lograr iniciativas en conjunto con el Gobierno federal para contrarrestar esta tendencia mundial de la baja en la economía”.

Respecto a las inversiones que anunció el CMN en junio de este año, que son por 623 mil millones de pesos, dijo que “avanzan muy bien”, pero aclaró que esas inversiones siempre las hacen los empresarios en el país y se están aplicando en capital de trabajo y compra de nueva maquinaria y en la busca de nuevas oportunidades.

Por lo que el plan de inversiones con infraestructura es otro, cuyo monto es cercano a los 170 mil millones de pesos y que se van anunciar el próximo martes 26 de noviembre.

Dijo que esperan que una vez que se anuncien los proyectos y se lleven a cabo los procesos institucionales, para participar en ellos, esperarán las subastas y se inscribirán quienes estén interesados.

Inseguridad, problema grave

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que la inseguridad es un problema grave de México, que todavía no se puede resolver.

“El Gobierno está intentando una nueva forma de atacar la inseguridad; tener más inteligencia, poner más gente en la calle; necesitamos darle tiempo y el tiempo razonable; después de eso, como sociedad a esperar resultados”, comentó Salazar.

Del Valle declaró que sí les preocupa la inseguridad, ya que las empresas si no tienen confianza y seguridad, que es un principio y derecho de las personas, no se aumentará inversión; por lo que esperan que funcione la estrategia del Gobierno.

En materia de parálisis legislativa, ambos empresarios ven complicado el panorama y solo esperan que se puedan aprobar en breve los temas urgentes, como Presupuesto del Egresos.

Además Salazar Lomelí hizo un llamado para armar una Revolución en México, “pero una revolución de emprendedores; una revolución de gente que quiera ver un mejor país”.

Con información de Notimex