México propone a OMC reglas para tratados comerciales en particular

El mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) debe actualizarse con nuevas reglas y considerar otras específicas para tratados comerciales en particular, propuso Graciela Márquez, secretaria de Economía, durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza.

“Pienso positivamente en la idea de cambio dentro de la OMC y también incorporar reglas específicas para tratados individuales. Esto porque estás atendiendo una cierta demanda, estás tratando de crear un tratado de largo plazo”, dijo la funcionaria en su participación durante el panel 'Recargando el Comercio Internacional', en el que también participó el director general del organismo internacional.

Sobre la cuestionada efectividad del mecanismo de solución de controversias de la OMC, su director expuso que se trata un acuerdo que tiene 25 años y se ha ido mejorando, ahora es mandatorio con sanciones económicas, señaló Roberto Azevédo, su director general, pero reconoció que en el seno del organismo se está discutiendo arreglarlo.

“Es lo que estamos discutiendo, sobre qué tan rápido podemos arreglarlo, es la pregunta, pero estoy seguro de que vamos a arreglarlo y será diferente”, apuntó.

La funcionaria mexicana y académicos coincidieron sobre la necesidad de renovar el mecanismo de solución de controversias y adaptarlo a la nueva realidad del mundo en donde la globalización obedece a tratados internacionales complejos con visión de largo plazo y en donde China “se graduó” de la clase de mercados emergentes.

“Creo que dos cosas no estuvieron en la perspectiva dentro del sistema de la OMC: una es los mercados emergentes pueden graduarse de la clase de mercados emergentes y otra, que pueden convertirse en algo enorme. Esto es lo que ha sucedido con China”, señaló Jin Keyu, profesora de economía de London School of Economics and Political Science.

Cuando los términos del mecanismo para solucionar diferencias fueron acordados, en ese momento eran razonables, pero China se graduó de ser un mercado emergente y se convirtió en algo realmente grande.

“El nuevo sistema tiene que tomar en cuenta la posibilidad de que los mercados emergentes se gradúan y también incluirlos más comprensivamente en las reglas”, dijo.

Chad Bowm, senior fellow de Peterson Institute for Internacional Economics, reconoció la légitima preocupación que descansa sobre el mecanismo de solución de controversias y su efectividad en manejar la relación con China, pero no sólo debe ver a Estados Unidos como quien siempre sea el que lleve casos a la OMC.

“Creo que no es ver a Estados Unidos como el único que puede llevar disputas con China, otros países pueden usar el mecanismo de solución de diferencias por problemas con China”, puntualizó.