México ofrece un panorama alentador: HSBC

México tiene actualmente un ambiente de bajo crecimiento económico, pero la disciplina fiscal en la economía, combinada con el compromiso de la lucha contra la corrupción hace que para los inversionistas se vea un panorama alentador, ya que eso podría propiciar un mejor ambiente de inversión futura, consideró Noel Quinn, director mundial de HSBC.

En entrevista exclusiva con El Financiero, Quinn, quien funge como director general interino de HSBC desde agosto pasado, consideró que se debe reconocer que México pasa hoy por una transición de un gobierno a otro y la comunidad de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, así como la población en general se están adaptando a este nuevo ambiente.

Sin embargo, al ver cada mañana el panorama de todos los países en donde operan, el nuestro, aseguró, no le genera preocupación alguna.

Durante una semana, el consejo de administración mundial de la holding se reunió en México; en su visita con el presidente Andrés Manuel López Obrador, directivos del banco le aseguraron que existe confianza del grupo internacional en la administración que encabeza y por ello continuarán invirtiendo en el país.

Acerca de una eventual recesión a nivel mundial, el directivo consideró que podría darse en algunas zonas de Europa, en donde “el Brexit podría empeorar las cosas”, pero no hay evidencia, por ejemplo, en la economía real de que Estados Unidos tenga una recesión a la vista.

Se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo estuvo la reunión?

En primer lugar fue muy amable por vernos, y por recibirnos y realmente nosotros tuvimos una excelente conversación y reiteraré lo que dije: nosotros estamos encantados con la disciplina fiscal que se ha instaurado en los últimos 9 meses en el país y eso crea confianza en la comunidad de inversionistas y bancaria de todo el mundo. Nosotros estamos muy contentos con su lucha contra la corrupción porque de nuevo esto da confianza a la comunidad de inversionistas en el mercado en el mundo y eso es un ingrediente sumamente importante para alentar la inversión extranjera y a los inversionistas extranjeros para invertir en México.

Desde nuestra perspectiva le dijimos que nosotros estamos comprometidos y reconfirmamos el seguir creciendo e invirtiendo en nuestra banca en México.

Hay ocasiones que las perspectivas del empresario mexicano es más pesimista que uno internacional. ¿Ve usted este contraste entre la visión global y la visión local que a veces magnifica los problemas?

Responderé de otra manera, lo que les digo es que tenemos que reconocer que estamos pasando una transición de un gobierno a otro y seguimos estando en el inicio del nuevo gobierno. La comunidad de inversionistas y los negocios locales y los consumidores se están ajustando a este nuevo ambiente y a lo mejor es demasiado pronto o muy temprano dar una conclusión sobre si el ambiente está yendo hacia la dirección correcta o no.

Yo veo los últimos 10 meses de gobierno como muy alentadores desde el punto de vista para crear las condiciones para invertir, tanto por los inversionistas internacionales y locales y consumidores. Yo creo que dejemos que las cosas se sigan desarrollando.

Desde afuera cuándo voltea a ver a México, ¿qué es lo que más le preocupa?

Después de esta visita, no tengo una preocupación grande, dado lo que está pasando en todo el mundo. En la mañana cuando me despierto, créanme que México no es lo que me preocupa.

Hay muchos expertos que están esperando próximamente una recesión a nivel internacional, ¿cuál es la perspectiva de HSBC al respecto?

Es cierto que Europa tiene un crecimiento muy bajo, no creo que esto vaya a cambiar, también es cierto que hay una potencial recesión en partes de Europa, en particular en Alemania. Y el Brexit únicamente va a empeorar las cosas.

Entonces yo creo que sí hay una potencial recesión en Europa y la recesión potencial en Reino Unido se dará si hay un Brexit muy severo.

Yo no veo las mismas condiciones en Asia donde yo siento que va a seguir habiendo crecimiento aunque potencialmente el crecimiento será menor, pero sí va a haber crecimiento y no estoy hablando únicamente de China, lo veo en toda Asia, y yo tampoco veo que a ese mercado vaya a llegar a una recesión por eventos como el Brexit.

Estados Unidos sigue mostrando un crecimiento robusto, los mercados de capital sugerirían que están al borde de una recesión y que el mundo está al borde de una recesión, pero no hay evidencia en la economía real en este momento, y también el tema más importante es de cuánto impacto puede tener la guerra comercial entre China y Estados Unidos tanto para los mercados chinos como los estadounidenses y hay un potencial de aumento de tarifas o aranceles y esas pueden tener un impacto negativo y no van a permitir el crecimiento y nos van a llevar a una recesión. Yo no soy economista, no lo veo, pero sí existe ese riesgo y lo veo más un bajo crecimiento y no creo que se vaya a dar una recesión.

Y aquí en México, lo que veo es un ambiente de bajo crecimiento, pero estoy encantado de ver disciplina fiscal y también creo que hay una combinación de disciplina fiscal en la economía y además hay un compromiso para luchar contra la corrupción y eso finalmente va a crear un ambiente para inversión del sector privado.

Esto va a suceder y hará que la economía mexicana vuelva a crecer, yo creo que es difícil promediar todo esto, creo que hay muchos problemas individuales y son impredecibles en sus resultados y es difícil promediarlo todo.

Esta semana hubo buenos síntomas respecto al Brexit duro. Si fuera un Brexit negociado, ¿qué impacto percibe que podría tener en la economía del Reino Unido y de Europa?

Nosotros manejamos muchos escenarios, corremos varios escenarios, uno de ellos es un Brexit duro en donde no hay acuerdo comercial con efectos inmediatos y lo asociamos a ese escenario, con una recesión en Reino Unido; y otro escenario será un Brexit negociado en donde tenemos aún acceso al comercio de bienes entre Europa y Reino Unido y también lo vemos como una no recesión. Como un periodo de adaptación, de bajo crecimiento, algo o nada de crecimiento, pero no una recesión, esperamos que lleguemos a un acuerdo negociado.

¿Está preparado HSBC en caso de que el Brexit se concrete?

Sí. Nosotros estamos bien preparados para el Brexit. Hemos estado preparándonos tres años, tenemos planes de contingencia y hemos creado la capacidad para enfrentar un Brexit duro al incrementar las capacidades con Europa, y nosotros estamos listos. Esto tiene impacto en los clientes sí, pero como institución estamos preparados, y esperemos que no se dé. Es nuestra esperanza.

Hoy se habla del ‘impeachment’ del presidente Trump, ¿percibe un riesgo para el nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá?

Creo que es importante tratar de confirmar ese Tratado de Libre Comercio, yo espero que ese acuerdo se confirme, se apruebe y se adopte. Pero recuerdo el hecho de que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica sigue estando vigente, pero el nuevo espero que refuerce al anterior, y en mi opinión es menos relevante, los mercados de capital no han reaccionado de manera negativa y el tipo de cambio tampoco ha reaccionado de manera negativa, yo diría que la sabiduría colectiva de los mercados no ha asumido que haya una razón para que haya un impacto adverso.

En 2015 en México se hablaba de que HSBC podría vender su operación en el país, hoy más bien la pregunta es ¿qué va a comprar HSBC?

Nosotros estamos determinados a ayudar a nuestros colegas en México, a los retos que enfrentamos hoy en día en México con las crisis financieras, y han hecho un trabajo importante. Nosotros tuvimos que hacerlo para hacer crecer el negocio y reinvertir y tener un banco viable, robusto y fuerte en México y el crecimiento que ven de los últimos 3 a 4 años ha sido muy bueno, muy alentador y simplemente queremos seguir apoyando esta trayectoria de crecimiento y es una de las razones por las que el Consejo de Administración de HSBC está aquí en México, por la confianza que tenemos en el equipo, es un voto de confianza en la base de clientes, en la base del negocio y en el país. Y en el Consejo de Administración mundial de HSBC estamos encantados con lo que hemos visto.

Desde la matriz, ¿ven tan importante a la filial mexicana como lo es para otros bancos, que tienen en nuestro país su principal fuente de ingresos?

Tenemos que recordar que tenemos una huella muy importante en México y tenemos una huella robusta en el mercado desarrollado como en el Reino Unido, para mí no es una cuestión si somos el 1, 2, 3 o cuarto sino (México) es uno de los mercados más grandes a nivel global, queremos estar en un mercado de crecimiento, a mí me encantan que todos los bancos sigan creciendo en todas las regiones y si somos el 2 o 3 está bien, pero si crecieron al doble estaré muy contento.

No es lo relativo lo que me importa en México, la pregunta es cómo seguir teniendo un crecimiento rentable. Me siento a gusto de que el equipo va a seguir creciendo el negocio.

Si hiciéramos un ranking de las operaciones de HSBC en el mundo, ¿América Latina y México en qué lugar estaría, en la parte alta de las filiales de HSBC, en dónde estaría?

Voy a responder desde banca de menudeo, nuestros tres bancos más importantes son en Hong Kong, Reino Unido y México, en la banca de menudeo y en ese orden. Y estos son los tres bancos de menudeo más importantes en todo el mundo.