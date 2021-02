México hace trabajo diplomático para que Texas no suspenda suministro de gas natural: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que se trabaja desde la diplomacia con Estados Unidos luego de que el Gobierno de Texas prohibiera la exportación de gas natural temporalmente.

"Esa propuesta del gobernador de Texas tengo la información que no fue aprobada, eso no significa que se haya cancelado, está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas, esto no solo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana. Por eso no se aprobó y hay posturas distintas en EU. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo", apuntó.

El miércoles, Texas intervino en su industria de gas natural en medio de la crisis energética al prohibir a los productores enviar energía y combutible para calefacción a través de las fronteras estatales. El gobernador Greg Abbott dijo que emitió una orden que prohíbe las ventas de productores de energía fuera de sus fronteras hasta el 21 de febrero, obligándolos a vender a generadores de energía locales.

López Obrador añadió que México comprende la situación de Texas pues son ellos quienes han tenido la afectación de falta de energía.

"Vamos a estar atentos. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está ocupándose de este asunto y se va a estar informando. No hay, esto lo quiero dejar en claro, una represalia, es una circunstancia difícil para ellos (...) Pero no es represalia, es una decisión que toman allá", dijo.

El presidente agregó que su Gobierno debe respetar esto que ocurre en EU por la soberanía de cada país, pero que estarán al pendiente de la decisión que se tome para buscar convencer de que no se haga.

Las bajas temperaturas en EU registradas durante esta semana causaron cortes de energía en Texas, pero también en estados norteños de México. Los más afectados fueron Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

El suministro eléctrico en México se restableció al 100 por ciento el miércoles, informó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Con información de Bloomberg

