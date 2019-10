¿México es un país evasor de impuestos? Esto opina la jefa del SAT

Margarita Ríos Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), consideró que México es un país en el que, a pesar de que se presentan casos de evasión fiscal, existen contribuyentes cívicos que saben su deber ante la autoridad.

“No (es un país evasor). La gente sabe que es su deber y cumple. Somos un país cívico. Sí, hay gente que evade impuestos pero tenemos otros temas más allá de lo fiscal”, dijo.

Ríos Farjat consideró, en entrevista con Adela Micha, que a la dependencia se le ha etiquetado como "villano" aunque se trata de una institución noble que busca la recaudación justa y equitativa por parte de los contribuyentes.

“La villanía que se le atañe es el otro lado de la moneda, porque también es muy noble. Las metas que persigue el SAT son recaudar, cumplir el estado de derecho”, dijo en entrevista con El Financiero.

Señaló que la intención del SAT no es perseguir ni dañar a los pequeños comerciantes ni a los miembros de la economía informal, más bien, ayudarlos a acercarse a la autoridad y regularizarse.

“El pequeño comerciante, el zapatero, estas empresas están en su transacción diaria. Vendes porque si no lo haces no comes. Descuidas un poco lo fiscal, no está el contador, lo entendemos”, indicó.

“En esos casos es admirable, y los acompañamos, hay que apoyarlos. Si no están dados de alta, los damos de alta, los acompañamos y los ponemos al día, es importante el acompañamiento. El fisco tiene esas dos caras”, agregó.

Señaló que en ocasiones existen miedo y una resistencia a pagar impuestos por que se cree que es dinero que se les quita, aunque se debe entender que se trata de recursos que no le pertenecen al contribuyente sino que debe pagar.

"Siempre será mejor estar cerca de la autoridad. (...) tú lo ganas pero ya viene etiquetado para la nación, entonces ese dinero no es tuyo. Si dejas de verte como la dueña de ese dinero y lo ves como 'tengo que entregarlo', es distinto, ¿quién quiere tener en su poder algo que no le pertenece, por mucho tiempo?", dijo.

Indicó que una empresa, pese a estar constituida y tener una nómina y un domicilio fiscal establecido pero que evade impuestos, es tan informal como un puesto de la calle.

Consideró que la tecnología aporta en la eliminación de facturas falsas aunque aún existe la posibilidad de emitirlas pese a los avances tecnológicos.

“Me han contado que hace muchos años había una plaza donde se compraban los 'papelitos' (facturas falsas). Ahora son electrónicas, facturas que como cosa que existen es real, no es falsa. Lo que es falso es lo que la factura dice”, dijo.

La jefa del SAT dijo que la tecnología también ha sido una herramienta que ha aportado en la evasión de impuestos, aunque no depende las herramientas que se utilicen sino de la ‘perversidad’ de quien está detrás.

“La tecnología es una gran herramienta, y sí ha ayudado a la evasión, pero el problema han sido las voluntades detrás. Mientras haya humanos eso va a estar siempre”, dijo.

“Es como decir que el martillo pone más cuadros, y no, depende de quien lo use. Lo mismo la tecnología, siempre puede haber perversidad detrás”, agregó.

Sobre la condonación de impuestos dijo que en la actual administración no se han condonado a nadie, ya que esa es una opción solo en casos muy reducidos.

“No hemos condonado a nadie en esta administración. El presidente tiene la posibilidad de hacerlo en casos reducidos y focalizados, como un terremoto, una epidemia. El presidente dijo que no lo quiere utilizar. Está en contra de las condonaciones”, señaló.

Señaló, con respecto a los partidos políticos, que son instituciones que pagan impuestos aunque existen algunos que están retrasados. También dijo que además de los impuestos, que son un deber, algunos tienen multas por pagar.

Finalmente, indicó con respecto a los outsourcing que son una práctica buena pero que ha sido utilizada para sacar ganancias de manera indebida.

“Es bueno, pero el problema es cuando lo conviertes en una simulación hasta de derechos laborales y le dices a la autoridad que tienes unos datos y al SAT otros”, dijo.

“Es un tipo de evasión, estamos en lo que nos toca sobre evasión y se trata de cambiar una inercia completa”, concluyó.