México emite solo 1% de los contaminantes globales: Concamin

México ha considerado reducciones adicionales de emisiones contaminantes, pero esto no tendría efecto debido a que produce solo el 1 por ciento de estas a nivel global, señaló este miércoles Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

"México emite únicamente el 1 por ciento de emisiones globales. Entonces lo que haga México, para fines prácticos, no va a tener efecto. China emite el 24, 25 por ciento. No es que México no tenga que hacer nada, tiene que hacer su tarea", apuntó en el 'Foro Energy Meet Point: innovación que impulsa al sector energético'.

En el evento organizado por Siemens y El Financiero, con respecto a la generación de energía eléctrica, Salinas indicó que las energías limpias han demostrado ser competitivas, por lo que deberían tener un lugar en el mercado y la posibilidad de competir con energías fósiles.