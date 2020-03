México descarta rescate o amnistías fiscales a grandes empresas, y usar crédito del FMI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que las grandes compañías del país no deberían esperar, por parte del Gobierno, rescates o amnistías fiscales y que México no recurrirá a una línea de crédito permanente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso mientras otras economías toman medidas extraordinarias para combatir una caída de la actividad.

“Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que les daban a los bancos, a las grandes empresas. No. Que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes”, dijo López Obrador este lunes en su conferencia de prensa matutina.

Los economistas están recortando rápidamente sus perspectivas para México y ahora esperan que la segunda economía más grande de América Latina se contraiga 3 por ciento este año, debido al impacto del coronavirus en la economía local y una probable recesión en Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

Los funcionarios de salud del Gobierno mexicano dicen que el país aún no está observando una transmisión comunitaria generalizada del virus.

Más aún: las autoridades hasta ahora han evitado algunas de las medidas más drásticas tomadas por otros países por temor a detener la actividad económica.

“No dejen de salir, todavía estamos en la Fase 1. Diré cuándo no salir”, dijo el presidente mexicano en un video filmado en un restaurante tradicional en el estado de Oaxaca y publicado en su página de Facebook este fin de semana. “Sigan llevando a la familia a comer”, dijo.

Si bien las amnistías de impuestos corporativos mencionadas por López Obrador durante su conferencia de prensa de este lunes hacían referencia a gobiernos anteriores, sus comentarios no son una señal prometedora para las empresas que actualmente presionan por exenciones fiscales para enfrentar el impacto del virus.

Grupos de cabildeo empresarial, incluida la asociación de fábricas para la exportación del país –que comprende las principales maquiladoras– escribieron una carta la semana pasada a López Obrador y a su principal funcionario de tributación para abogar por el aplazamiento de los pagos anuales de impuestos que vencen a fines de marzo y otras exenciones.

“Las organizaciones internacionales, los analistas y los gobiernos no dudan que habrá un fuerte impacto negativo en el crecimiento global. Nuestro país no es, y no será, una excepción”, aseguró Luis Aguirre, jefe de cabildeo de la maquiladora Index, en la misiva al presidente.

La falta de políticas anticíclicas en México contrasta con las medidas de estímulo tomadas por Estados Unidos e incluso otros países latinoamericanos. En Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció el viernes que los contribuyentes estadounidenses obtendrían una extensión hasta el 15 de julio para presentar y pagar impuestos, mientras que Chile anunció un importante paquete de estímulo la semana pasada que incluía aplazamientos de impuestos para compañías más pequeñas.

La dirección del Servicio de Administración Tributaria de México fue asumida a principios de año por Raquel Buenrostro, quien lanzó una ofensiva contra la evasión de los principales contribuyentes.

En noviembre, el FMI renovó la línea de crédito flexible de México por dos años más y la redujo de 74 mil millones de dólares a 61 mil millones de dólares.

México recibió por primera vez dicha línea de crédito en 2009 durante la crisis financiera mundial, establecida inicialmente en 47 mil millones de dólares.