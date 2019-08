Entonces, ¿México crecerá 2% este año? Esto dice López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que está seguro de que la economía crecerá en 2019, pero afirmó que esperarán hasta finales de año para comprobar si el PIB alcanzará el 2 por ciento.

Al ser cuestionado sobre los datos de la economía en los dos primeros trimestres del año y si estas ayudan a llegar a su pronóstico, el presidente insistió en esperar.

"Vamos a esperar, porque es el primer semestre. Lo importante de ayer es que se pronosticaba que íbamos a caer en recesión, íbamos a entrar en recesión, y no fue así", dijo.

De acuerdo con la estimación oportuna del Inegi publicada el miércoles, la economía mexicana, impulsada por el sector terciario (los servicios), registró un crecimiento de 0.1 por ciento durante el segundo trimestre del año.

Este dato se dio luego de la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.2 por ciento en el primer trimestre del año, y alejó los 'fantasmas' de una recesión técnica, que según explicaciones de algunos analistas se hubiera consumado de haber ligado caídas.

"Ahora viene el que podamos crecer al 2 por ciento a finales de este año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento, acompañado de desarrollo. Porque, insisto, crecimiento es hacer dinero y desarrollo es hacer dinero y distribuirlo, que llegue a todos", explicó el mandatario.

.@lopezobrador_ al ser cuestionado sobre las medidas que está tomando el Gobierno para llegar al crecimiento del 2 por ciento para este año, afirmó que "se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento acompañado de desarrollo". pic.twitter.com/LG6BiYthDg — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 1 de agosto de 2019

En cuanto al uso de 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, anunciado el miércoles por la Secretaría de Hacienda para compensar la menor recaudación que habrá en el primer año del Gobierno, López Obrador señaló que este tipo de fondos serán utilizados si así se requiere.

"Vamos a esperar a cómo termine el año. De todas maneras tenemos ese fondo y otros fondos, hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas, están sanas y estamos también cuidando no aumentar deuda este año, y no queremos aumentar deuda pública el siguiente año", añadió.

Además, consideró que Hacienda realiza un buen trabajo y habrá que esperar a la decisión del Banco de México en relación a la tasa de interés.

"Estoy seguro de que va a crecer la economía. Además estamos haciendo bien las cosas", reiteró.