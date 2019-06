Meta de reunión entre Trump y Xi en G-20 es reabrir negociaciones comerciales: funcionario EU

La meta de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en la cumbre del G-20 esta semana en Japón será retomar las negociaciones comerciales y hay muy buenas posibilidades de que eso ocurra, dijo este martes un funcionario de alto rango de Washington.

Estados Unidos y China podrían acordar no imponer nuevos aranceles como un gesto de buena voluntad, pero no está claro si eso ocurrirá, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

Las autoridades del gobierno de Trump han dicho que no prevén que se logre un acuerdo amplio en la reunión, pero esperan allanar una vía para alcanzar una solución a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Trump y Xi se reunirán el segundo día de la cumbre del G-20, que se realizará el 28 y 29 de junio, en Japón, el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes desde que las negociaciones colapsaron en mayo.

Estados Unidos no aceptará ninguna condición sobre aranceles y no está dispuesto a llegar a la reunión con concesiones sobre comercio, dijo el funcionario. No obstante, agregó que el caso del gigante tecnológico chino Huawei podría surgir durante las discusiones.