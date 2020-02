Me tocó competir por la Presidencia en 'un Chevy': Meade

“Yo tenía un Chevy y con ese me tocó competir”, fue la reflexión que José Antonio Meade hizo este sábado del proceso en el que contendió por la Presidencia de México en 2018 por la coalición 'Todos por México', que agrupó al PRI, PVEM y Nueva Alianza.

Meade fue cuestionado, al final de su participación en el evento The Mexico Conference, organizado por estudiantes de la Universidad de Harvard, sobre su postulación por el Revolucionario Institucional, una formación política cuestionada por los electores.

Para explicar su respuesta, el exsecretario de Hacienda contó que un amigo lo cuestionó, en una ocasión, sobre un viaje que hizo a Mazatlán en un Chevy en lugar de ocupar, por ejemplo, una Suburban.

"Me decían que era más grande, cómoda, sobre todo para viajar con niños y yo les respondí que no tenía una Suburban, tenía un Chevy. Yo tenía un Chevy y con ese me tocó competir", señaló.

Tras concluir su conferencia magistral, Meade compartió con los asistentes su experiencia como candidato a la Presidencia, en unas elecciones donde perdió frente al hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“En la reflexión democrática, es interesante. Es la primera vez en México que el que pierde, no solamente reconoce que pierde anticipándose a la autoridad electoral y este es un tema que se debiera ver cada vez más en México, regresarle dignidad a la política”, abundó.

El exfuncionario federal destacó el gesto del entonces presidente electo de invitarlo a un encuentro , "un gesto que también abona al enriquecimiento del entorno democrático”, y reiteró su deseo de que la gestión de López Obrador sea exitosa.

“Cada uno en sus diferentes trincheras debemos seguir abonando en la construcción de un mejor país”, señaló.