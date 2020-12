Me da tranquilidad que dije 'no' a contratos de Pemex con firma de Felipa Obrador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que, cuando le informaron sobre posible conflicto de interés por los contratos dados a la empresa de su prima, Felipa Obrador, él dijo que no se le otorgaran, por lo que tiene la conciencia tranquila.

"El año pasado me vio el director de Pemex, me dijo, 'hay aquí un posible conflicto de interés', y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron (...) Afortunadamente tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo que no, y eso me da tranquilidad de conciencia", apuntó en su conferencia matutina.

De acuerdo con López Obrador, los contratos no fueron entregados a la compañía de su familiar, pero Felipa Obrador, que tenía contratos con la petrolera estatal antes, se asoció con otras firmas y ella ya no aparecía como la responsable. Después, el contrato fue otorgado a varias empresas entre otras las de ella.

"En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión, y se entregó el contrato, o los contratos", afirmó.

Recordó que él ha dicho anteriormente que debe actuarse de conformidad con la ley y que, aunque se trate de sus familiares, no debe de haber corrupción ni influyentismo.

El medio Latinus publicó esta semana que Felipa Obrador tenía contratos con la empresa productiva del Estado por un valor de más de 365 millones de pesos a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales.

El medio expuso que la empresa propiedad de la familiar del mandatario obtuvo un contrato en 2019, en conjunto con Marinsa de México, para inyectar productos químicos a pozos en aguas someras. El monto de ese acuerdo fue por 231 millones.

En este año, a Litoral Laboratorios Industriales se le adjudicaron otros tres contratos, junto con otras compañías, por 133 millones de pesos, afirmó Latinus.

El sábado, Pemex anunció que rescindió todos los contratos con participación de la empresa propiedad de Felipa López Obrador.

