Manuel Oyervides recibe el Reconocimiento a la Trayectoria Agrícola 2020 en el Foro EF Agro

Manuel Oyervides, investigador en mejoramiento de maíz, recibió este martes el Reconocimiento a la Trayectoria Agrícola 2020 durante la cuarta edición del Foro EF Agro, el espacio para entender el sector alimentario.

Oyervides es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y cuenta con una maestría en Genética del Colegio de Graduados y con un doctorado en Mejoramiento y Citogenética por Universidad Iowa en Estados Unidos.

Previo a la entrega del reconocimiento, comentó que VITALA, una tecnología para el cultivo de maíz resultado de investigaciones lideradas por Oyervides, es un cambio radical en la altura de la planta y el objetivo de esta es rediseñar el maíz del futuro.

"Me puse a diseñar una planta que fuera capaz de hacer un uso más eficiente del suelo. Con VITALA reducimos un metro la altura de la planta, podemos incrementar del 40 al 50 por ciento las plantas por hectárea", indicó en el evento.

Agregó que se habla mucho del cambio climático, pero que es una situación que tiene cien años y que, aunque los efectos de este comiencen a verse más ahora, es un asunto acumulado.

"Los tallos y raíces de VITALA son excepcionales; resisten vientos, factores climáticos, el índice de cosecha es mayor, las plantas producen más fotosíntesis. Tienen un estado verde más amplio, la mazorca está seca y todavía esta verde. Imagínate todo el CO2 que se puede capturar del aire y que puede ser reutilizado para mejorar los suelos. Tiene tolerancia a la sequía excepcional, la cobertura, la protección al riego, le hemos visto mayor tolerancia al frío por esos factores", contó.

Apuntó que VITALA "es la manera como se va a sembrar en el futuro" y planteó que esto no solo será en México, sino en el mundo.

Oyervides se ha dedicado por casi 35 años a liderar programas de mejoramiento y producción de maíz en América Latina.

Gracias a su dirección fueron creados siete centros de Investigación y Convergencia Tecnológica y seis plantas de producción de semillas de maíz. Dichos recintos están localizados tanto en México como en Brasil.

A lo largo de su trayectoria, Oyervides fungió como presidente de Asgrow Mexicana, de 1991 a 1997, y como líder de semillas de Monsanto Brasil de 1998 a 2002. Además, fue director de Mejoramiento de Maíz de Monsanto para América Latina de 2000 a 2002 y para América del Norte de 2003 a 2016.

Actualmente, el ingeniero agrónomo es líder de cinco Centros de Integración Tecnológica de Bayer, los cuales están localizados en el centro de México.

Gracias a su liderazgo, el estado de Sinaloa superó en tres décadas los incrementos en productividad de maíz logrados por el país más avanzado en producción de maíz en el mundo en seis décadas.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Monsanto Above and Beyond Award, que ha recibido en cuatro ocasiones, y el Global Plant Breeding Excellence Award, galardón que se le ha otorgado dos veces.

El Foro EF Agro se realiza en la Ciudad de México y cuenta con la participación de seis moderadores y 13 panelistas que abordan el tema agroalimentario en México, entre los que se encuentran directivos de CIMMYT y Bayer, así como legisladores y funcionarios.