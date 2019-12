Luisa María Alcalde descarta riesgo de intrusión con monitoreo laboral de EU

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, negó que la adenda al T-MEC represente un riesgo de intromisión de Estados Unidos a México, por lo que rechazó que la política laboral se vaya a dictar desde ese país y que la inspección federal vaya a ser desplazada por verificaciones dentro de los paneles laborales.

En entrevista con El Financiero, la funcionaria señaló que ante la presunción de Estados Unidos o Canadá sobre una violación laboral, habrá primero un procedimiento interno de una investigación para revisar si existió esa violación, y será después cuando eventualmente podría iniciarse un panel que será equilibrado.

A pregunta expresa sobre si hay riesgo de intrusión o intromisión de Estados Unidos, Alcalde respondió que “no veo sinceramente ese riesgo de intromisión, son mecanismos de cumplimiento en una nueva época en donde los derechos laborales y sociales tienen que ver con las propias relaciones comerciales”.

En ese sentido, negó que la política laboral se vaya a dictar desde Estados Unidos, “de ninguna manera”.

Agregados laborales

La figura de agregado laboral, que no viene en el T-MEC, pero se promueve en Estados Unidos, no representa un riesgo para el empresariado mexicano, porque “el que cumpla la ley no tiene de qué preocuparse”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Indicó que el que cumple la ley no tiene de qué preocuparse nunca y su estrategia como sector será ir un paso adelante de las cosas.

Con información de Leticia Hernández.