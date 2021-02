Los más beneficiados en que las finanzas en México sean sustentables son los trabajadores: Hacienda

En diez años, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afores) movilizarán un importante capital de inversión, que ascenderá a un 40 por ciento del PIB nacional, y en la medida que sirva para financiar proyectos sustentables, los más beneficiados serán los trabajadores, garantizó Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Al inaugurar el foro 'Inversiones Responsables: Fortalecimiento de la adopción de criterios que consideren factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)', organizado por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), el funcionario destacó que la reforma al sistema de pensiones no solo incrementará el bienestar de los trabajadores en su edad de retiro, sino también va a incrementar el monto de su ahorro.

“Las Afores van a captar mucho más ahorro. Lo que esperamos es que en diez años pasaremos del actual 14 por ciento del PIB (4.8 billones de pesos) en las Afores e incrementarlo a casi un 40 por ciento. Esta mayor cantidad de recursos serán utilizados bajo regímenes de inversión para proveer financiamiento a proyectos que tengan impacto en la sustentabilidad de mediano y largo plazo en el país”, precisó Yorio.

Añadió que en las Afores se moviliza capital de inversión; ahora se hace inversiones bajo una correcta mezcla de rendimiento y de impacto en el cambio climático, social y gobernanza.

“En la medida que el capital sirva para financiar proyectos que reducen la inequidad, que reducen la pobreza, aumentan la inclusión financiera y reducen las brechas de género, los más beneficiados serán los trabajadores”, aseveró Gabriel Yorio.

El subsecretario de Hacienda destacó que la pandemia del COVID- 19 deja muchas enseñanzas y mostró muchas vulnerabilidades ante la falta de digitalización en México, de ahí que también se abrieron brechas entre los que estaban preparados para emprender jornadas laborales digitales y los que no.

“Ya no podemos sólo pensar en el cambio climático, sin incorporar a la sociedad a la gobernanza, como reducción de la corrupción e ilegalidad. No me extrañaría que en los siguientes años, los criterios ESG se conviertan en ESGD, D de digitalización, ya que también es un criterio a fortalecer una respuesta ante eventos del cambio climático, toda vez que es una herramienta que permite una mayor resiliencia a tener un nuevo evento catastrófico como el COVID- 19”, concluyó Yorio González.

ESG, no es una moda

Durante su participación en el foro, Rafael del Villar, asesor del gobernador del Banco de México, dijo que la incorporación de datos ASG en las calificaciones crediticias es un gran acierto en la toma de decisiones de los inversionistas, principalmente los institucionales como las Afores, por lo que cada vez se consume más información relacionada con inversiones relacionadas al elemento sustentable.

Ante esta realidad, Bernardo González, presidente de la Amafore, garantizó que los criterios ESG no son una moda, son elementos que ya están siendo considerados en las carteras de inversión de las Afores.

De ahí que se incorporará el subcomité de inversiones responsables en la Amafore, con el fin de ya darle la relevancia en los regímenes de inversión de las Afores.

